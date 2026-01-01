Immich هو بديل حديث ومستضاف ذاتيًا لصور Google و iCloud، مصمم للسرعة ومدعوم بالتعلم الآلي. يوفر التعرف على الوجه، واكتشاف الكائنات، والبحث الذكي، والنسخ الاحتياطي التلقائي للجوال من تطبيقات iOS و Android — وكل ذلك يعمل على البنية التحتية الخاصة بك.

تضمن استضافة Immich ذاتيًا بقاء ذكرياتك الشخصية وصور عائلتك بعيدًا تمامًا عن خوادم الجهات الخارجية. تحتفظ بالتحكم الكامل في التخزين، وأذونات الوصول، والمشاركة، بدون رسوم اشتراك ولا خطر توقف الخدمة. يتضمن هذا النشر خادم التطبيق، وخدمة التعلم الآلي، وPostgreSQL مع امتداد المتجهات، وRedis.