نشر Immich بنقرة واحدة.
إدارة صور ومقاطع فيديو مستضافة ذاتيًا وعالية الأداء مع تنظيم مدعوم بالذكاء الاصطناعي ونسخ احتياطي للجوال.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Immich؟
Immich هو بديل حديث ومستضاف ذاتيًا لصور Google و iCloud، مصمم للسرعة ومدعوم بالتعلم الآلي. يوفر التعرف على الوجه، واكتشاف الكائنات، والبحث الذكي، والنسخ الاحتياطي التلقائي للجوال من تطبيقات iOS و Android — وكل ذلك يعمل على البنية التحتية الخاصة بك.
تضمن استضافة Immich ذاتيًا بقاء ذكرياتك الشخصية وصور عائلتك بعيدًا تمامًا عن خوادم الجهات الخارجية. تحتفظ بالتحكم الكامل في التخزين، وأذونات الوصول، والمشاركة، بدون رسوم اشتراك ولا خطر توقف الخدمة. يتضمن هذا النشر خادم التطبيق، وخدمة التعلم الآلي، وPostgreSQL مع امتداد المتجهات، وRedis.
الميزات الأساسية في Immich
بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي
يُمكّن تعلم الآلة التعرف على الوجه، واكتشاف الكائنات، والبحث باللغة الطبيعية عبر مكتبة الصور الخاصة بك بالكامل.
النسخ الاحتياطي التلقائي للجوال
تقوم تطبيقات iOS و Android بعمل نسخة احتياطية للصور ومقاطع الفيديو في الخلفية تلقائيًا، مما يحافظ على مكتبتك محدثة دائمًا.
دعم RAW و 4K
يدعم تنسيقات صور RAW ومقاطع فيديو 4K والصور الحية مع الحفاظ الكامل على البيانات الوصفية لسير العمل الاحترافي.
مكتبات متعددة المستخدمين
يحصل كل مستخدم على مكتبته الخاصة مع خيار مشاركة الألبومات والمجموعات الشريكة بشكل انتقائي.
طرق عرض الخريطة والجدول الزمني
تصفح الصور حسب التاريخ على جدول زمني أو حسب الموقع على خريطة باستخدام بيانات GPS الوصفية المضمنة من الكاميرا والهاتف.
لماذا تشغّل Immich على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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