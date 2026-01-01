نشر Countly بنقرة واحدة.
منصة تحليلات منتجات تركز على الخصوصية لتتبع رحلات المستخدمين عبر تطبيقات الجوال والويب وتطبيقات سطح المكتب.
اختر خطة VPS لـ Countly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Countly؟
Countly هي منصة تحليلات وتفاعل مفتوحة المصدر، تعطي الأولوية للخصوصية، موثوق بها من قبل آلاف الفرق لتتبع أداء المنتج وسلوك المستخدم عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب وإنترنت الأشياء. تتيح لك بنيتها القائمة على المكونات الإضافية تمكين ما تحتاجه فقط — بدءًا من تتبع الجلسات والإبلاغ عن الأعطال وصولاً إلى الإشعارات الفورية والتكوين عن بُعد — دون تضخيم عملية النشر الخاصة بك.
تمنحك استضافة Countly ذاتيًا ملكية كاملة لبيانات التحليلات الخاصة بك، بدون مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، وبدون قيود على أخذ العينات، وبدون تسعير لكل حدث. قم بتشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للحفاظ على بيانات سلوك المستخدم الحساسة بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك وتلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والخصوصية.
الميزات الأساسية في Countly
تتبع متعدد المنصات
اجمع الجلسات والأحداث ورحلات المستخدمين من تطبيقات الجوال (iOS، أندرويد)، والويب، وتطبيقات سطح المكتب باستخدام حزم تطوير البرامج الرسمية (SDKs) لـ React Native، وFlutter، وUnity، والمزيد.
الإبلاغ عن الأعطال
التقاط وتحليل الأخطاء والتعطلات عبر جميع المنصات، مع آثار المكدس الكاملة وعدد المستخدمين المتأثرين للمساعدة في تحديد أولويات الإصلاحات.
إشعارات الدفع
إرسال إشعارات دفع مستهدفة لمستخدمي iOS و Android مباشرة من لوحة التحكم، مع تقسيم الجمهور وتتبع التسليم.
التهيئة عن بعد
تحديث سلوك التطبيق في الوقت الفعلي دون إصدار نسخة جديدة، باستخدام أزواج المفتاح-القيمة للتكوين عن بعد المرتبطة بشرائح مستخدمين محددة.
مركز الامتثال
إدارة موافقة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وطلبات أصحاب البيانات — بما في ذلك تصدير البيانات وحذفها — من واجهة مدمجة واحدة.
لماذا تشغّل Countly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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