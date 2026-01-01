Countly هي منصة تحليلات وتفاعل مفتوحة المصدر، تعطي الأولوية للخصوصية، موثوق بها من قبل آلاف الفرق لتتبع أداء المنتج وسلوك المستخدم عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب وإنترنت الأشياء. تتيح لك بنيتها القائمة على المكونات الإضافية تمكين ما تحتاجه فقط — بدءًا من تتبع الجلسات والإبلاغ عن الأعطال وصولاً إلى الإشعارات الفورية والتكوين عن بُعد — دون تضخيم عملية النشر الخاصة بك.

تمنحك استضافة Countly ذاتيًا ملكية كاملة لبيانات التحليلات الخاصة بك، بدون مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، وبدون قيود على أخذ العينات، وبدون تسعير لكل حدث. قم بتشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للحفاظ على بيانات سلوك المستخدم الحساسة بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك وتلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والخصوصية.