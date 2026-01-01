Ackee هو منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تعتمد على Node.js، وتعمل بالكامل على خادمك الخاص. تستخدم عملية إخفاء هوية متعددة الخطوات لتجريد معلومات التعريف الشخصية من بيانات الزوار مع الاستمرار في تقديم رؤى ذات مغزى حول مشاهدات الصفحات، والمصادر، ومدة الجلسات، وأنواع الأجهزة.

على عكس خدمات التحليلات التقليدية التي تخزن بيانات زوارك على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، يمنحك Ackee ملكية كاملة لبيانات حركة المرور الخاصة بك. واجهته البسيطة وواجهة برمجة تطبيقات GraphQL المركزية تجعل من السهل مراقبة مواقع ويب متعددة ودمج بيانات التحليلات في لوحات معلومات مخصصة أو مسارات إعداد التقارير—دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مشكلات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).