نشر Ackee بنقرة واحدة.
تحليلات مواقع ويب ذاتية الاستضافة تركز على الخصوصية وتتتبع الزوار دون المساس ببياناتهم الشخصية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ackee؟
Ackee هو منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تعتمد على Node.js، وتعمل بالكامل على خادمك الخاص. تستخدم عملية إخفاء هوية متعددة الخطوات لتجريد معلومات التعريف الشخصية من بيانات الزوار مع الاستمرار في تقديم رؤى ذات مغزى حول مشاهدات الصفحات، والمصادر، ومدة الجلسات، وأنواع الأجهزة.
على عكس خدمات التحليلات التقليدية التي تخزن بيانات زوارك على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، يمنحك Ackee ملكية كاملة لبيانات حركة المرور الخاصة بك. واجهته البسيطة وواجهة برمجة تطبيقات GraphQL المركزية تجعل من السهل مراقبة مواقع ويب متعددة ودمج بيانات التحليلات في لوحات معلومات مخصصة أو مسارات إعداد التقارير—دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مشكلات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
الميزات الأساسية في Ackee
الخصوصية حسب التصميم
يزيل إخفاء الهوية متعدد الخطوات المعلومات الشخصية المحددة للهوية قبل التخزين، حتى تتمكن من جمع رؤى مفيدة—مما يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو تبسيط الامتثال اعتمادًا على الولاية القضائية والتكوين.
دومينات غير محدودة
راقب ما تشاء من المواقع والتطبيقات من لوحة تحكم واحدة، بدون مستويات تسعير لكل موقع أو قيود تعتمد على حركة المرور.
واجهة برمجة تطبيقات جراف كيو ال
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مركزية سحب بيانات التحليلات برمجياً إلى لوحات معلومات مخصصة أو تقارير أو أدوات تابعة لجهات خارجية دون التقيد بواجهة المستخدم المضمنة.
نص برمجي للتتبع خفيف الوزن
لمقتطف التتبع تأثير ضئيل على أداء صفحاتك، مما يتجنب عقوبات سرعة تحميل الصفحة المرتبطة بمكتبات التحليلات التجارية الأثقل.
تتبع أحداث مخصص
تتبع تفاعلات المستخدم المحددة بما يتجاوز مشاهدات الصفحة، مما يمنحك رؤية حول التحويلات ونقرات الأزرار والإجراءات الهادفة الأخرى على مواقعك.
لماذا تشغّل Ackee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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