خصم يصل إلى 68% على Apache Superset

نشر Apache Superset بنقرة واحدة.

منصة ذكاء أعمال حديثة ومفتوحة المصدر لبناء لوحات معلومات تفاعلية، واستكشاف مجموعات البيانات، وتشغيل تحليلات SQL عبر أكثر من 40 قاعدة بيانات.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Apache Superset بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Apache Superset

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Superset؟

Apache Superset هي منصة ذكاء أعمال جاهزة للمؤسسات تجعل استكشاف البيانات متاحًا للمستخدمين من جميع المستويات التقنية. يحصل المحللون على واجهة سحب وإفلات بدون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية لإنشاء الرسوم البيانية ولوحات المعلومات، بينما يحصل المهندسون على SQL Lab — بيئة تطوير متكاملة للغة SQL (SQL IDE) كاملة الميزات مع سجل الاستعلامات، والاستعلامات المحفوظة، وتصدير النتائج. يتصل Superset بأكثر من 40 قاعدة بيانات SQL ومستودعات بيانات عبر SQLAlchemy، مما يوفر طبقة تحليل موحدة عبر مكدس البيانات بالكامل.

استضافة Superset ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين، ومصادر بيانات غير محدودة، وعدم وجود ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات الأعمال ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات الامتثال بينما يتولى PostgreSQL و Redis — المضمنان في هذا القالب — تخزين البيانات الوصفية وتخزين الاستعلامات مؤقتًا لأداء جاهز للإنتاج.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache Superset

مكتبة تصور غنية

اختر من بين عشرات أنواع المخططات — المخططات الشريطية، الرسوم البيانية الخطية، المخططات المبعثرة، الخرائط الجغرافية المكانية، والمزيد — لتمثيل بياناتك بوضوح.

مختبر SQL بيئة تطوير متكاملة

كتابة وتنفيذ استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، وسجل الاستعلامات، وتصدير النتائج — لسد الفجوة بين لوحات المعلومات بدون تعليمات برمجية وأعمال البيانات المتقدمة.

أكثر من 40 موصل قاعدة بيانات

اتصل بـ PostgreSQL وMySQL وSnowflake وBigQuery وRedshift وعشرات غيرها من خلال طبقة موصل موحدة تعتمد على SQLAlchemy.

لوحات معلومات تفاعلية

إنشاء لوحات معلومات باستخدام عوامل تصفية متقاطعة، والتنقل التفصيلي، وتقارير البريد الإلكتروني المجدولة حتى يكون لدى أصحاب المصلحة دائمًا رؤى حديثة.

التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

تعيين أذونات دقيقة لمجموعات البيانات ولوحات المعلومات ومصادر البيانات بحيث يرى كل فريق فقط ما هو مصرح له بالوصول إليه.

لماذا تشغّل Apache Superset على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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