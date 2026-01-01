Apache Superset هي منصة ذكاء أعمال جاهزة للمؤسسات تجعل استكشاف البيانات متاحًا للمستخدمين من جميع المستويات التقنية. يحصل المحللون على واجهة سحب وإفلات بدون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية لإنشاء الرسوم البيانية ولوحات المعلومات، بينما يحصل المهندسون على SQL Lab — بيئة تطوير متكاملة للغة SQL (SQL IDE) كاملة الميزات مع سجل الاستعلامات، والاستعلامات المحفوظة، وتصدير النتائج. يتصل Superset بأكثر من 40 قاعدة بيانات SQL ومستودعات بيانات عبر SQLAlchemy، مما يوفر طبقة تحليل موحدة عبر مكدس البيانات بالكامل.

استضافة Superset ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين، ومصادر بيانات غير محدودة، وعدم وجود ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات الأعمال ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات الامتثال بينما يتولى PostgreSQL و Redis — المضمنان في هذا القالب — تخزين البيانات الوصفية وتخزين الاستعلامات مؤقتًا لأداء جاهز للإنتاج.