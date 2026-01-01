نشر Apache Superset بنقرة واحدة.
منصة ذكاء أعمال حديثة ومفتوحة المصدر لبناء لوحات معلومات تفاعلية، واستكشاف مجموعات البيانات، وتشغيل تحليلات SQL عبر أكثر من 40 قاعدة بيانات.
اختر خطة VPS لـ Apache Superset
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Superset؟
Apache Superset هي منصة ذكاء أعمال جاهزة للمؤسسات تجعل استكشاف البيانات متاحًا للمستخدمين من جميع المستويات التقنية. يحصل المحللون على واجهة سحب وإفلات بدون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية لإنشاء الرسوم البيانية ولوحات المعلومات، بينما يحصل المهندسون على SQL Lab — بيئة تطوير متكاملة للغة SQL (SQL IDE) كاملة الميزات مع سجل الاستعلامات، والاستعلامات المحفوظة، وتصدير النتائج. يتصل Superset بأكثر من 40 قاعدة بيانات SQL ومستودعات بيانات عبر SQLAlchemy، مما يوفر طبقة تحليل موحدة عبر مكدس البيانات بالكامل.
استضافة Superset ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين، ومصادر بيانات غير محدودة، وعدم وجود ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات الأعمال ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات الامتثال بينما يتولى PostgreSQL و Redis — المضمنان في هذا القالب — تخزين البيانات الوصفية وتخزين الاستعلامات مؤقتًا لأداء جاهز للإنتاج.
الميزات الأساسية في Apache Superset
مكتبة تصور غنية
اختر من بين عشرات أنواع المخططات — المخططات الشريطية، الرسوم البيانية الخطية، المخططات المبعثرة، الخرائط الجغرافية المكانية، والمزيد — لتمثيل بياناتك بوضوح.
مختبر SQL بيئة تطوير متكاملة
كتابة وتنفيذ استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، وسجل الاستعلامات، وتصدير النتائج — لسد الفجوة بين لوحات المعلومات بدون تعليمات برمجية وأعمال البيانات المتقدمة.
أكثر من 40 موصل قاعدة بيانات
اتصل بـ PostgreSQL وMySQL وSnowflake وBigQuery وRedshift وعشرات غيرها من خلال طبقة موصل موحدة تعتمد على SQLAlchemy.
لوحات معلومات تفاعلية
إنشاء لوحات معلومات باستخدام عوامل تصفية متقاطعة، والتنقل التفصيلي، وتقارير البريد الإلكتروني المجدولة حتى يكون لدى أصحاب المصلحة دائمًا رؤى حديثة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
تعيين أذونات دقيقة لمجموعات البيانات ولوحات المعلومات ومصادر البيانات بحيث يرى كل فريق فقط ما هو مصرح له بالوصول إليه.
لماذا تشغّل Apache Superset على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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