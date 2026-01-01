Apache DevLake هو منصة تحليل هندسية مفتوحة المصدر توحد البيانات من متتبعات المشكلات، ومضيفي الشيفرة المصدرية، وخطوط أنابيب CI/CD، وأدوات إدارة الحوادث في بحيرة بيانات موحدة. تقوم الفرق بربط GitHub وGitLab وJira وJenkins وPagerDuty وعشرات المصادر الأخرى لحساب مقاييس DORA تلقائيًا — تكرار النشر، والوقت المستغرق للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد — جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Grafana التي تصور أداء الفريق بمرور الوقت.

استضافة DevLake ذاتيًا تحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد الهندسية وبيانات اعتماد التكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يتم تشفير كل رمز API واتصال OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه، ويتم تخزين جميع المقاييس في قاعدة بيانات MySQL على الخادم الخاص بك — لا تغادر أي بيانات بيئتك إلى خدمة تحليل تابعة لجهة خارجية.