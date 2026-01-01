نشر Apache DevLake بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر تجمع البيانات من أكثر من 60 أداة تطوير لحساب مقاييس DORA وتصور أداء فريق الهندسة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache DevLake؟
Apache DevLake هو منصة تحليل هندسية مفتوحة المصدر توحد البيانات من متتبعات المشكلات، ومضيفي الشيفرة المصدرية، وخطوط أنابيب CI/CD، وأدوات إدارة الحوادث في بحيرة بيانات موحدة. تقوم الفرق بربط GitHub وGitLab وJira وJenkins وPagerDuty وعشرات المصادر الأخرى لحساب مقاييس DORA تلقائيًا — تكرار النشر، والوقت المستغرق للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد — جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Grafana التي تصور أداء الفريق بمرور الوقت.
استضافة DevLake ذاتيًا تحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد الهندسية وبيانات اعتماد التكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يتم تشفير كل رمز API واتصال OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه، ويتم تخزين جميع المقاييس في قاعدة بيانات MySQL على الخادم الخاص بك — لا تغادر أي بيانات بيئتك إلى خدمة تحليل تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في Apache DevLake
مقاييس DORA
حساب تكرار النشر، والمهلة الزمنية للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد تلقائيًا من الأدوات المتصلة — لا يلزم جمع البيانات يدويًا.
لوحات معلومات جاهزة
تعرض لوحات معلومات Grafana الجاهزة مقاييس DORA، ووقت دورة طلب السحب (PR)، وعمر الأخطاء، وصحة مسار النشر دون أي تهيئة بعد الإعداد.
60+ إضافات لمصادر البيانات
موصلات جاهزة لـ GitHub و GitLab و Jira و Jenkins و PagerDuty و CircleCI و ArgoCD و SonarQube والمزيد تجمع كل البيانات الهندسية في مكان واحد.
مقاييس SQL مخصصة
استعلم بحيرة البيانات الموحدة باستخدام SQL العادي لتحديد مقاييس وفلاتر ولوحات معلومات مخصصة خاصة بالفريق تتجاوز طرق عرض DORA المضمنة.
تخزين بيانات الاعتماد المشفرة
جميع رموز API المميزة ومفاتيح OAuth مشفرة في وضع السكون باستخدام مفتاح يتم إنشاؤه تلقائيًا ومخزن حصريًا في قاعدة بيانات MySQL المستضافة ذاتيًا الخاصة بك.
لماذا تشغّل Apache DevLake على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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