نشر Galaxy بنقرة واحدة.
منصة ويب مفتوحة المصدر لتحليلات المعلوماتية الحيوية التي يسهل الوصول إليها والقابلة لإعادة الإنتاج، وسير عمل العلوم كثيفة البيانات.
اختر خطة VPS لـ Galaxy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Galaxy؟
Galaxy هي منصة ويب مفتوحة المصدر تتيح للباحثين تشغيل ومشاركة وإعادة إنتاج التحليلات الطبية الحيوية كثيفة البيانات دون الحاجة لكتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تستخدمها آلاف المختبرات حول العالم، وهي تجمع آلاف أدوات سطر الأوامر خلف واجهة متصفح موحدة حتى يتمكن العلماء من بناء مسارات عمل معقدة للمعلوماتية الحيوية، وتتبع كل معلمة، وإعادة تشغيل التحليل نفسه بالضبط بعد أشهر.
استضافة Galaxy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التسلسل الحساسة، ومجموعات المرضى، وسير العمل غير المنشور تحت سيطرتك الكاملة، دون رسوم لكل مهمة ودون انتظار في قائمة انتظار الخادم المشترك. يأتي هذا القالب مزودًا بحاوية واحدة متكاملة مع Galaxy وPostgreSQL وnginx مهيأة مسبقًا لنشر فوري لمستأجر واحد.
الميزات الأساسية في Galaxy
تدفقات عمل قابلة للتكرار
التقط كل أداة، ومعلمة، وإصدار مجموعة بيانات حتى يمكن إعادة تشغيل أي تحليل بتطابق تام بعد أشهر أو سنوات.
محرر المسار المرئي
صمم مسارات عمل معلوماتية حيوية متعددة الخطوات على لوحة سحب وإفلات دون الحاجة إلى البرمجة النصية في Bash أو Snakemake.
آلاف الأدوات
تثبيت أدوات معتمدة من مستودع أدوات Galaxy التي تغطي علم الجينوم، وعلم البروتينات، وعلم الأيض، والتصوير، والتعلم الآلي.
دفاتر تفاعلية
قم بتشغيل Jupyter و RStudio والبيئات التفاعلية الأخرى مباشرةً على سجلات وبيانات Galaxy الخاصة بك.
المحفوظات والمشاركة
نظّم كل عملية تحليل في سجل إصدارات يمكن مشاركته أو نشره أو استيراده من قبل المتعاونين بنقرة واحدة.
Conda حل التبعيات
تحل الأدوات تبعياتها تلقائيًا عبر Conda و BioContainers، مما يزيل تعارضات البيئة.
لماذا تشغّل Galaxy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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