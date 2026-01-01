Galaxy هي منصة ويب مفتوحة المصدر تتيح للباحثين تشغيل ومشاركة وإعادة إنتاج التحليلات الطبية الحيوية كثيفة البيانات دون الحاجة لكتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تستخدمها آلاف المختبرات حول العالم، وهي تجمع آلاف أدوات سطر الأوامر خلف واجهة متصفح موحدة حتى يتمكن العلماء من بناء مسارات عمل معقدة للمعلوماتية الحيوية، وتتبع كل معلمة، وإعادة تشغيل التحليل نفسه بالضبط بعد أشهر.

استضافة Galaxy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التسلسل الحساسة، ومجموعات المرضى، وسير العمل غير المنشور تحت سيطرتك الكاملة، دون رسوم لكل مهمة ودون انتظار في قائمة انتظار الخادم المشترك. يأتي هذا القالب مزودًا بحاوية واحدة متكاملة مع Galaxy وPostgreSQL وnginx مهيأة مسبقًا لنشر فوري لمستأجر واحد.