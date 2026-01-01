1Backend هي منصة مفتوحة المصدر لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي كخدمات مصغرة قابلة للتركيب وواجهات أمامية مصغرة، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. وهي تجمع إدارة المستخدمين، والأذونات، والأسرار، والتكوين، والتوجيه، وتخزين الملفات، وخدمة نموذج الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن الفرق من التركيز على منطق التطبيق بدلاً من تجميع البنية التحتية معًا.

تُبقي استضافة 1Backend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المطالبات، وأوزان النماذج، والأسرار، وبيانات العملاء داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. تطلق الخدمات المدمجة نماذج لغوية كبيرة محلية (LLMs) وحاويات الانتشار المستقر عند الطلب، مما يمنحك واجهة خلفية جاهزة للإنتاج لمنتجات الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على بائع معين لكل رمز.