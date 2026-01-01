نشر 1Backend بنقرة واحدة.
منصة مستضافة ذاتيًا لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع خدمات مصغرة قابلة للتوسع وواجهات أمامية مصغرة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام 1Backend؟
1Backend هي منصة مفتوحة المصدر لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي كخدمات مصغرة قابلة للتركيب وواجهات أمامية مصغرة، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. وهي تجمع إدارة المستخدمين، والأذونات، والأسرار، والتكوين، والتوجيه، وتخزين الملفات، وخدمة نموذج الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن الفرق من التركيز على منطق التطبيق بدلاً من تجميع البنية التحتية معًا.
تُبقي استضافة 1Backend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المطالبات، وأوزان النماذج، والأسرار، وبيانات العملاء داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. تطلق الخدمات المدمجة نماذج لغوية كبيرة محلية (LLMs) وحاويات الانتشار المستقر عند الطلب، مما يمنحك واجهة خلفية جاهزة للإنتاج لمنتجات الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على بائع معين لكل رمز.
الميزات الأساسية في 1Backend
وقت تشغيل الخدمات المصغرة للذكاء الاصطناعي
إطلاق وتنسيق حاويات الذكاء الاصطناعي — بما في ذلك نماذج اللغات الكبيرة المحلية ونماذج الصور — مباشرة من الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى منسق خارجي.
الهوية المدمجة
حسابات المستخدمين والأدوار والأذونات والمؤسسات ومفاتيح API متوفرة بشكل افتراضي، بحيث ترث كل خدمة جديدة المصادقة تلقائيًا.
أسرار وتكوين
خدمات التخزين السري المشفر وتكوين كل تطبيق تحافظ على مفاتيح API والإعدادات بعيدًا عن التعليمات البرمجية والتحكم في الإصدار.
استضافة الواجهات الأمامية المصغرة
خدمة واجهات أمامية متعددة عبر طبقة توجيه واحدة، مما يتيح للفرق المستقلة نشر وحدات واجهة المستخدم دون إعادة بناء التطبيق بأكمله.
بيانات Bootstrap
تحديد المسارات والتصاريح والتكوينات والأسرار في بيانات YAML لنشر البنية التحتية كتعليمات برمجية قابل للتكرار عبر البيئات.
لماذا تشغّل 1Backend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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