نشر خادم فيجوال ستوديو كود بتثبيت بنقرة واحدة.
شغّل VS Code بالكامل في متصفحك من أي مكان مع الإضافات، وتصحيح الأخطاء، وGit، ومحطة طرفية مدمجة.
اختر خطة VPS لـ Visual Studio Code Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Visual Studio Code Server؟
يجلب Visual Studio Code Server بيئة تطوير VS Code الكاملة إلى أي متصفح. يمكنك الوصول إلى إضافاتك، وIntelliSense، والطرفية المدمجة، وأدوات Git، ومصحح الأخطاء من أي جهاز دون تثبيت برامج محليًا — بيئة تطويرك تعيش على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وتكون جاهزة دائمًا.
استضافة VS Code Server ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يعني أن المشاريع والتكوينات تستمر بين الجلسات ويمكن الوصول إليها من أي جهاز. بيئة الخادم الدائمة التشغيل مثالية لـ البرمجة الزوجية عبر الويب، وسير عمل تطوير السحابة، أو البرمجة من الأجهزة التي لا يكون فيها تثبيت VS Code عمليًا.
الميزات الأساسية في Visual Studio Code Server
VS Code كامل في المتصفح
احصل على تجربة VS Code الكاملة بما في ذلك الإضافات والسمات واختصارات لوحة المفاتيح والإعدادات من أي علامة تبويب للمتصفح.
دعم الإضافات
تثبيت وتشغيل ملحقات VS Code من جانب الخادم، بما في ذلك خوادم اللغة، والمدققات اللغوية، والمنسقات، والمصححات.
طرفية متكاملة
قم بتشغيل أوامر shell، وأدوات البناء، والنصوص البرمجية مباشرة في طرفية المتصفح المتصلة ببيئة الخادم الافتراضي الخاص بك (VPS).
دمج Git
إدارة المستودعات، وإنشاء التزامات، ومراجعة الفروقات، والتعامل مع تعارضات الدمج باستخدام أدوات Git المضمنة في VS Code.
مساحة عمل دائمة
تستمر المشاريع والإعدادات والإضافات بين الجلسات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لتستأنف العمل من حيث توقفت بالضبط.
لماذا تشغّل Visual Studio Code Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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