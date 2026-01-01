يجلب Visual Studio Code Server بيئة تطوير VS Code الكاملة إلى أي متصفح. يمكنك الوصول إلى إضافاتك، وIntelliSense، والطرفية المدمجة، وأدوات Git، ومصحح الأخطاء من أي جهاز دون تثبيت برامج محليًا — بيئة تطويرك تعيش على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وتكون جاهزة دائمًا.

استضافة VS Code Server ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يعني أن المشاريع والتكوينات تستمر بين الجلسات ويمكن الوصول إليها من أي جهاز. بيئة الخادم الدائمة التشغيل مثالية لـ البرمجة الزوجية عبر الويب، وسير عمل تطوير السحابة، أو البرمجة من الأجهزة التي لا يكون فيها تثبيت VS Code عمليًا.