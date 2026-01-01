خصم يصل إلى 68% على Adminer

نشر Adminer بنقرة واحدة.

أداة خفيفة الوزن وكاملة الميزات لإدارة قواعد البيانات تدعم MySQL وPostgreSQL وSQLite و8 أنظمة أخرى.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر Adminer بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
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تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
1,119
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
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نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
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4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Adminer؟

Adminer هو أداة إدارة قواعد بيانات PHP بملف واحد توفر إمكانيات إدارة شاملة عبر أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات—MySQL، MariaDB، PostgreSQL، SQLite، MS SQL، Oracle، MongoDB، والمزيد—من خلال واجهة ويب موحدة واحدة. تم إنشاؤه في الأصل كبديل أخف لـ phpMyAdmin، ولا يتطلب تثبيتًا معقدًا وهو جاهز للاستخدام فور النشر.

على الرغم من حجمه الصغير، يغطي Adminer النطاق الكامل لعمليات قاعدة البيانات: تصفح السجلات وتحريرها، تشغيل استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، إدارة المستخدمين والأذونات، استيراد وتصدير البيانات، وعرض علاقات المخطط. تصميمه النظيف يجعله مفيدًا بنفس القدر لتصحيح الأخطاء السريع أثناء التطوير والإدارة الروتينية في بيئات الإنتاج.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Adminer

11+ أنظمة قواعد البيانات

إدارة MySQL، PostgreSQL، SQLite، MS SQL، Oracle، MongoDB، والمزيد من واجهة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى صيانة أدوات منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.

نشر فوري

معبأة كملف PHP واحد بدون أي تبعيات باستثناء خادم الويب، يمكن الوصول إلى Adminer فور إطلاقه مع عدم وجود أي تكلفة إضافية للتكوين.

محرر استعلام SQL

نفّذ استعلامات SQL مخصصة مع تمييز بناء الجملة ونتائج منظمة، مما يسهّل فحص البيانات، وتصحيح أخطاء الاستعلامات، أو إجراء عمليات ترحيل لمرة واحدة.

استيراد وتصدير

استيراد وتصدير البيانات بتنسيقات SQL و CSV للنسخ الاحتياطي والترحيل ومشاركة البيانات مع أدوات خارجية أو أعضاء الفريق.

إدارة المستخدمين والأذونات

إنشاء مستخدمي قاعدة البيانات وتعديلهم وإزالتهم وصلاحياتهم مباشرة من واجهة المستخدم الويب، مما يلغي الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر أثناء تغييرات التحكم في الوصول الروتينية.

لماذا تشغّل Adminer على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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