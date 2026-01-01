Adminer هو أداة إدارة قواعد بيانات PHP بملف واحد توفر إمكانيات إدارة شاملة عبر أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات—MySQL، MariaDB، PostgreSQL، SQLite، MS SQL، Oracle، MongoDB، والمزيد—من خلال واجهة ويب موحدة واحدة. تم إنشاؤه في الأصل كبديل أخف لـ phpMyAdmin، ولا يتطلب تثبيتًا معقدًا وهو جاهز للاستخدام فور النشر.

على الرغم من حجمه الصغير، يغطي Adminer النطاق الكامل لعمليات قاعدة البيانات: تصفح السجلات وتحريرها، تشغيل استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، إدارة المستخدمين والأذونات، استيراد وتصدير البيانات، وعرض علاقات المخطط. تصميمه النظيف يجعله مفيدًا بنفس القدر لتصحيح الأخطاء السريع أثناء التطوير والإدارة الروتينية في بيئات الإنتاج.