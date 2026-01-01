نشر Adminer بنقرة واحدة.
أداة خفيفة الوزن وكاملة الميزات لإدارة قواعد البيانات تدعم MySQL وPostgreSQL وSQLite و8 أنظمة أخرى.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Adminer؟
Adminer هو أداة إدارة قواعد بيانات PHP بملف واحد توفر إمكانيات إدارة شاملة عبر أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات—MySQL، MariaDB، PostgreSQL، SQLite، MS SQL، Oracle، MongoDB، والمزيد—من خلال واجهة ويب موحدة واحدة. تم إنشاؤه في الأصل كبديل أخف لـ phpMyAdmin، ولا يتطلب تثبيتًا معقدًا وهو جاهز للاستخدام فور النشر.
على الرغم من حجمه الصغير، يغطي Adminer النطاق الكامل لعمليات قاعدة البيانات: تصفح السجلات وتحريرها، تشغيل استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، إدارة المستخدمين والأذونات، استيراد وتصدير البيانات، وعرض علاقات المخطط. تصميمه النظيف يجعله مفيدًا بنفس القدر لتصحيح الأخطاء السريع أثناء التطوير والإدارة الروتينية في بيئات الإنتاج.
الميزات الأساسية في Adminer
11+ أنظمة قواعد البيانات
إدارة MySQL، PostgreSQL، SQLite، MS SQL، Oracle، MongoDB، والمزيد من واجهة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى صيانة أدوات منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.
نشر فوري
معبأة كملف PHP واحد بدون أي تبعيات باستثناء خادم الويب، يمكن الوصول إلى Adminer فور إطلاقه مع عدم وجود أي تكلفة إضافية للتكوين.
محرر استعلام SQL
نفّذ استعلامات SQL مخصصة مع تمييز بناء الجملة ونتائج منظمة، مما يسهّل فحص البيانات، وتصحيح أخطاء الاستعلامات، أو إجراء عمليات ترحيل لمرة واحدة.
استيراد وتصدير
استيراد وتصدير البيانات بتنسيقات SQL و CSV للنسخ الاحتياطي والترحيل ومشاركة البيانات مع أدوات خارجية أو أعضاء الفريق.
إدارة المستخدمين والأذونات
إنشاء مستخدمي قاعدة البيانات وتعديلهم وإزالتهم وصلاحياتهم مباشرة من واجهة المستخدم الويب، مما يلغي الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر أثناء تغييرات التحكم في الوصول الروتينية.
لماذا تشغّل Adminer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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