نشر Alexandrie بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية ذاتية الاستضافة مع Markdown ممتد، وبحث نصي كامل، وصلاحيات دقيقة لكل مستند.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Alexandrie؟
Alexandrie هي قاعدة معرفة ومنصة توثيق ذاتية الاستضافة مبنية باستخدام Go و Nuxt 4. توفر محرر Markdown غنيًا مع تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات تنبيه ملونة، ومركز قيادة للبحث بالنص الكامل عبر جميع مستنداتك. يتيح لك نظام أذونات بخمسة مستويات لكل مستند الاحتفاظ ببعض الملاحظات خاصة، ومشاركة أخرى مع فريقك، ونشر صفحات مختارة علنًا — كل ذلك من تثبيت واحد.
تحافظ استضافة Alexandrie ذاتيًا على مستنداتك وملاحظاتك وملفاتك المحملة على بنية تحتية تتحكم فيها. يتعامل تخزين الكائنات المدمج المتوافق مع S3 مع تحميلات الملفات بدون خدمة خارجية، ويتيح لك النسخ الاحتياطي والاستعادة بنقرة واحدة حماية قاعدة المعرفة الكاملة بدون عمليات تصدير يدوية لقاعدة البيانات.
الميزات الأساسية في Alexandrie
محرر ماركداون الموسع
اكتب باستخدام تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات التنبيه الملونة، والتضمينات الغنية باستخدام محرر CodeMirror 6 المصمم للتوثيق المنظم.
صلاحيات من خمسة مستويات
عيّن مستويات وصول دقيقة لكل مستند — من خاص تمامًا إلى قابل للقراءة علنًا — بحيث تخدم نفس عملية التثبيت الملاحظات الشخصية، وموسوعات الويكي للفرق، والمستندات العامة في وقت واحد.
بحث الأوامر بالنص الكامل
يبحث مركز قيادة يعمل بلوحة المفاتيح في جميع مستنداتك على الفور، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للتصفح دون تصفح يدوي للمجلدات.
تخزين الملفات المدمج
يتعامل متجر كائنات متكامل متوافق مع S3 مع تحميلات الملفات ومرفقات الوسائط دون الحاجة إلى خدمة تخزين خارجية أو حساب CDN.
SSO و OIDC تسجيل الدخول
المصادقة باستخدام Google أو GitHub أو Microsoft أو Discord عبر OIDC، مما يلغي الحاجة إلى إدارة حسابات مستخدمين منفصلة لكل عضو في الفريق.
لماذا تشغّل Alexandrie على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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