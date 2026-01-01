Alexandrie هي قاعدة معرفة ومنصة توثيق ذاتية الاستضافة مبنية باستخدام Go و Nuxt 4. توفر محرر Markdown غنيًا مع تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات تنبيه ملونة، ومركز قيادة للبحث بالنص الكامل عبر جميع مستنداتك. يتيح لك نظام أذونات بخمسة مستويات لكل مستند الاحتفاظ ببعض الملاحظات خاصة، ومشاركة أخرى مع فريقك، ونشر صفحات مختارة علنًا — كل ذلك من تثبيت واحد.

تحافظ استضافة Alexandrie ذاتيًا على مستنداتك وملاحظاتك وملفاتك المحملة على بنية تحتية تتحكم فيها. يتعامل تخزين الكائنات المدمج المتوافق مع S3 مع تحميلات الملفات بدون خدمة خارجية، ويتيح لك النسخ الاحتياطي والاستعادة بنقرة واحدة حماية قاعدة المعرفة الكاملة بدون عمليات تصدير يدوية لقاعدة البيانات.