Ghostfolio هي لوحة معلومات مفتوحة المصدر لإدارة الشؤون المالية الشخصية توحد محفظتك الاستثمارية عبر فئات أصول متعددة — الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، والعملات المشفرة، والمزيد — في عرض موحد واحد. توفر تحليلات أداء مفصلة، وعوائد مرجحة زمنياً، وبيانات سوق في الوقت الفعلي دون إرسال بياناتك المالية إلى خدمات طرف ثالث.

استضافة Ghostfolio ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لمعلوماتك المالية الحساسة. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات الدائم وRedis للتخزين المؤقت، مما يضمن حسابات سريعة للمحفظة وأداءً موثوقاً مع نمو سجل معاملاتك.