نشر Ghostfolio بنقرة واحدة.
لوحة تحكم لإدارة الثروات مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية لتتبع الاستثمارات عبر الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعملات المشفرة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ghostfolio؟
Ghostfolio هي لوحة معلومات مفتوحة المصدر لإدارة الشؤون المالية الشخصية توحد محفظتك الاستثمارية عبر فئات أصول متعددة — الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، والعملات المشفرة، والمزيد — في عرض موحد واحد. توفر تحليلات أداء مفصلة، وعوائد مرجحة زمنياً، وبيانات سوق في الوقت الفعلي دون إرسال بياناتك المالية إلى خدمات طرف ثالث.
استضافة Ghostfolio ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لمعلوماتك المالية الحساسة. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات الدائم وRedis للتخزين المؤقت، مما يضمن حسابات سريعة للمحفظة وأداءً موثوقاً مع نمو سجل معاملاتك.
الميزات الأساسية في Ghostfolio
تتبع الأصول المتعددة
راقب الأسهم، وETFs، والعملات المشفرة، والسندات، والأصول البديلة في لوحة تحكم موحدة للمحفظة.
تحليلات الأداء
عائدات مفصلة مرجحة زمنياً، ومعدل العائد الداخلي، ومقاييس الأداء السنوية تساعدك على تقييم قراراتك الاستثمارية.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
جميع البيانات المالية تبقى على الخادم الخاص بك — لا يوجد وصول سحابي لطرف ثالث إلى محفظتك أو سجل معاملاتك.
تتبع الأرباح
تتبع دخل الأرباح والتوزيعات عبر جميع الحيازات مع تقارير الدخل وحسابات العائد.
استيراد CSV
استورد المعاملات من ملفات CSV ومنصات وساطة متنوعة لإدراج سجل محفظتك الحالي بسرعة.
لماذا تشغّل Ghostfolio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.