Bigcapital هي منصة محاسبة مالية حديثة مفتوحة المصدر مصممة كبديل ذاتي الاستضافة لـ QuickBooks و Xero و Wave. تطبق دفتر أستاذ عام كامل بالقيد المزدوج مع دعم العملات المتعددة، وسجلات العملاء والموردين، والفواتير والمدفوعات، وتتبع المخزون، والقيود اليدوية، والتقارير الذكية — البيانات المالية، والتدفق النقدي، وأعمار الذمم المدينة والدائنة، وملخصات الضرائب — وكلها يتم إنشاؤها من دفتر الأستاذ الأساسي.

استضافة Bigcapital ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على فواتير العملاء والمعاملات المصرفية والسجلات المالية على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لخدمة محاسبة SaaS. تدعم المنصة شركات متعددة (مستأجرين) لكل مثيل بقواعد بيانات معزولة، وتتكامل مع Stripe و Plaid للمدفوعات والخلاصات المصرفية، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة للتكاملات المخصصة وإعداد التقارير.