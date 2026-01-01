نشر Bigcapital بنقرة واحدة.
منصة محاسبة مالية ذاتية الاستضافة مع دعم العملات المتعددة، وتقارير ذكية، ونظام دفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bigcapital؟
Bigcapital هي منصة محاسبة مالية حديثة مفتوحة المصدر مصممة كبديل ذاتي الاستضافة لـ QuickBooks و Xero و Wave. تطبق دفتر أستاذ عام كامل بالقيد المزدوج مع دعم العملات المتعددة، وسجلات العملاء والموردين، والفواتير والمدفوعات، وتتبع المخزون، والقيود اليدوية، والتقارير الذكية — البيانات المالية، والتدفق النقدي، وأعمار الذمم المدينة والدائنة، وملخصات الضرائب — وكلها يتم إنشاؤها من دفتر الأستاذ الأساسي.
استضافة Bigcapital ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على فواتير العملاء والمعاملات المصرفية والسجلات المالية على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لخدمة محاسبة SaaS. تدعم المنصة شركات متعددة (مستأجرين) لكل مثيل بقواعد بيانات معزولة، وتتكامل مع Stripe و Plaid للمدفوعات والخلاصات المصرفية، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة للتكاملات المخصصة وإعداد التقارير.
الميزات الأساسية في Bigcapital
دفتر الأستاذ ذو القيد المزدوج
دفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد مع دليل الحسابات، وقيود يومية يدوية، وسجل معاملات سهل التدقيق يتوافق مباشرة مع سير عمل المحاسبة القياسية.
متعدد العملات
دعم أصلي لعملات متعددة مع مصادر أسعار صرف قابلة للتكوين للفواتير وسندات الدفع والتقارير عبر العملاء والموردين الدوليين.
الفواتير والحسابات
فواتير العملاء مع تتبع الدفع، وفواتير الموردين مع جدولة الدفع، والمعاملات المتكررة، وتوليد ملفات PDF من خلال تكامل Gotenberg المجمع.
تقارير ذكية
الربح والخسارة، الميزانية العمومية، التدفق النقدي، تقادم الذمم المدينة/الدائنة، ملخصات ضريبة المبيعات، وتقارير مالية قابلة للتخصيص يتم إنشاؤها من دفتر الأستاذ في الوقت الفعلي.
متعدد المستأجرين بالتصميم
تحصل كل شركة على قاعدة بياناتها المعزولة، لذلك يمكن لمثيل واحد إدارة أعمال متعددة مع فصل صارم للبيانات.
لماذا تشغّل Bigcapital على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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