نشر Budge بنقرة واحدة.
تطبيق تمويل شخصي مستضاف ذاتيًا لتتبع النفقات الخاصة، وإعداد الميزانية، وإدارة الأهداف المالية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Budge؟
Budge هو تطبيق لميزانية التمويل الشخصي يساعد الأفراد والعائلات على تتبع النفقات ومراقبة أنماط الإنفاق والعمل نحو تحقيق الأهداف المالية من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام. يدعم أنواع حسابات متعددة، وفئات إنفاق مخصصة، وإدارة المعاملات المتكررة، مما يمنح المستخدمين صورة كاملة عن صحتهم المالية دون الاعتماد على الخدمات المالية السحابية.
تضمن استضافة Budge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن تظل التفاصيل المصرفية وسجل الإنفاق والأهداف المالية بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا تتم مشاركتها أبدًا مع منصات خارجية أو استخدامها لتحديد ملفات تعريف الإعلانات. يحافظ التخزين الدائم على سنوات من السجل المالي، ويمكن الوصول إليه من أي جهاز عبر واجهة متصفح سريعة الاستجابة.
الميزات الأساسية في Budge
تتبع النفقات
سجل وصنف المعاملات عبر أنواع حسابات متعددة — الحسابات الجارية، التوفير، بطاقات الائتمان، والنقد — للحفاظ على سجلات مالية دقيقة.
مراقبة الميزانية
عيّن حدود الإنفاق لكل فئة وتتبع التقدم في الوقت الفعلي حتى تعرف فورًا متى تكون الميزانية معرضة لخطر التجاوز.
تقارير الإنفاق البصرية
تُظهر الرسوم البيانية ولوحات المعلومات أنماط الإنفاق وأداء الميزانية بلمحة، مما يسهل تحديد أين تذهب الأموال كل شهر.
تتبع الأهداف
حدد أهداف الادخار أو تخفيض الديون وراقب التقدم بمرور الوقت، محولًا الأهداف المالية المجردة إلى إنجازات قابلة للقياس.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
تُخزّن جميع البيانات المالية محليًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون أي مشاركة خارجية، مما يحافظ على المعلومات الحساسة بعيدًا عن شبكات الإعلانات ووسطاء البيانات.
لماذا تشغّل Budge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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