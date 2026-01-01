Actual Budget هو تطبيق مالي شخصي سريع يعتمد على التخزين المحلي أولاً، مبني حول منهجية ميزانية الظرف—حيث يتم تخصيص كل دولار تكسبه لفئة محددة قبل إنفاقه. في الأصل كان منتجًا تجاريًا، تم تحويله إلى مصدر مفتوح من قبل مطوره ويتم صيانته الآن بواسطة مجتمع نشط، مما يجعله أحد البدائل المجانية الأكثر كفاءة لـ YNAB.

نظرًا لأن Actual Budget يستخدم بنية تعتمد على التخزين المحلي أولاً، تظل بياناتك المالية على بنية تحتية تتحكم فيها أنت بدلاً من سحابة طرف ثالث. لا تزال المزامنة عبر أجهزة متعددة تعمل من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا، ويحمي التشفير الشامل الاختياري البيانات أثناء النقل. تتيح الاتصالات المصرفية عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) و GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) جلب المعاملات تلقائيًا، بينما يجعل دعم الاستيراد لـ YNAB عملية الترحيل سهلة.