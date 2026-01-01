نشر الميزانية الفعلية بنقرة واحدة.
تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية يستخدم ميزانية المغلفات لمنح كل دولار هدفًا.
اختر خطة VPS لـ Actual Budget
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Actual Budget؟
Actual Budget هو تطبيق مالي شخصي سريع يعتمد على التخزين المحلي أولاً، مبني حول منهجية ميزانية الظرف—حيث يتم تخصيص كل دولار تكسبه لفئة محددة قبل إنفاقه. في الأصل كان منتجًا تجاريًا، تم تحويله إلى مصدر مفتوح من قبل مطوره ويتم صيانته الآن بواسطة مجتمع نشط، مما يجعله أحد البدائل المجانية الأكثر كفاءة لـ YNAB.
نظرًا لأن Actual Budget يستخدم بنية تعتمد على التخزين المحلي أولاً، تظل بياناتك المالية على بنية تحتية تتحكم فيها أنت بدلاً من سحابة طرف ثالث. لا تزال المزامنة عبر أجهزة متعددة تعمل من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا، ويحمي التشفير الشامل الاختياري البيانات أثناء النقل. تتيح الاتصالات المصرفية عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) و GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) جلب المعاملات تلقائيًا، بينما يجعل دعم الاستيراد لـ YNAB عملية الترحيل سهلة.
الميزات الأساسية في Actual Budget
ميزانية المظاريف
يخصص كل دولار لفئة محددة قبل الإنفاق، مما يمنحك خطة واضحة بناءً على الدخل الفعلي بدلاً من التقديرات التقريبية.
ملكية البيانات محلياً أولاً
بياناتك المالية مخزنة على خادمك الخاص، وليس على سحابة تجارية—مما يحمي تفاصيل الحساب الحساسة من الاختراقات من قبل أطراف ثالثة أو تغييرات سياسة البائع.
مزامنة الأجهزة المتعددة
مزامنة الميزانيات عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا بحيث يرى كل فرد من أفراد الأسرة نفس الأرقام المحدثة.
دمج الحساب البنكي
اتصل بالحسابات المصرفية الحقيقية عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) أو GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) لاستيراد المعاملات تلقائيًا، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا.
تقارير مالية مفصلة
تمنحك التقارير المدمجة لصافي الثروة والتدفق النقدي واتجاهات الإنفاق الرؤية اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة دون الحاجة إلى جدول بيانات منفصل.
لماذا تشغّل Actual Budget على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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