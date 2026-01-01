Para هو إطار عمل خلفي قابل للتطوير ومفتوح المصدر يتعامل مع استمرارية الكائنات، والبحث بالنص الكامل، والتخزين المؤقت، والمصادقة حتى يتمكن المطورون من التركيز على بناء تطبيقاتهم بدلاً من بنيتها التحتية. يكشف عن كل شيء من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST JSON نظيفة مؤمنة برموز JWT أو توقيع AWS V4، جاهزة لخدمة أي واجهة أمامية أو تطبيق جوال أو خدمة.

يعمل الإعداد الافتراضي بشكل مستقل تمامًا مع قاعدة بيانات H2 مدمجة ومحرك بحث Lucene — لا تتطلب قاعدة بيانات خارجية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك واجهة برمجة تطبيقات خلفية خاصة بدون رسوم لكل طلب، وتحكم كامل في البيانات، ودعم للمكونات الإضافية التي تستبدل PostgreSQL أو MySQL أو MongoDB أو Elasticsearch مع نمو احتياجاتك.