نشر Para بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل خلفي مفتوح المصدر يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST بتنسيق JSON لاستمرارية الكائنات، والبحث بالنص الكامل، وتعدد المستأجرين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Para؟
Para هو إطار عمل خلفي قابل للتطوير ومفتوح المصدر يتعامل مع استمرارية الكائنات، والبحث بالنص الكامل، والتخزين المؤقت، والمصادقة حتى يتمكن المطورون من التركيز على بناء تطبيقاتهم بدلاً من بنيتها التحتية. يكشف عن كل شيء من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST JSON نظيفة مؤمنة برموز JWT أو توقيع AWS V4، جاهزة لخدمة أي واجهة أمامية أو تطبيق جوال أو خدمة.
يعمل الإعداد الافتراضي بشكل مستقل تمامًا مع قاعدة بيانات H2 مدمجة ومحرك بحث Lucene — لا تتطلب قاعدة بيانات خارجية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك واجهة برمجة تطبيقات خلفية خاصة بدون رسوم لكل طلب، وتحكم كامل في البيانات، ودعم للمكونات الإضافية التي تستبدل PostgreSQL أو MySQL أو MongoDB أو Elasticsearch مع نمو احتياجاتك.
الميزات الأساسية في Para
استمرارية كائن JSON
تخزين واسترجاع والاستعلام عن أي كائن من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST (API) نظيفة مدعومة بطبقة قاعدة بيانات قابلة للتوصيل تدعم H2 و PostgreSQL و MySQL و MongoDB.
بحث مُدمج
يعمل البحث النصي الكامل المدعوم من Lucene فورًا بدون أي تهيئة إضافية، مما يتيح البحث الفوري عبر جميع الكائنات المخزنة.
بنية متعددة المستأجرين
عزل البيانات حسب التطبيق مع دعم تعدد المستأجرين المدمج — يحصل كل تطبيق على جدول خاص به، وفهرس بحث، ومساحة اسم للتخزين المؤقت.
مصادقة JWT
مصادقة طلبات API باستخدام رموز JWT المميزة أو توقيع AWS V4، مع إدارة المستخدم المضمنة ودعم تسجيل الدخول الاجتماعي.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
استبدل الواجهات الخلفية الافتراضية H2 و Lucene بـ PostgreSQL أو Elasticsearch أو MongoDB أو Hazelcast باستخدام المكونات الإضافية الرسمية مع نمو احتياجاتك.
لماذا تشغّل Para على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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