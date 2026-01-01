خصم يصل إلى 68% على Para

نشر Para بتثبيت بنقرة واحدة.

إطار عمل خلفي مفتوح المصدر يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST بتنسيق JSON لاستمرارية الكائنات، والبحث بالنص الكامل، وتعدد المستأجرين.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر Para بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Para؟

Para هو إطار عمل خلفي قابل للتطوير ومفتوح المصدر يتعامل مع استمرارية الكائنات، والبحث بالنص الكامل، والتخزين المؤقت، والمصادقة حتى يتمكن المطورون من التركيز على بناء تطبيقاتهم بدلاً من بنيتها التحتية. يكشف عن كل شيء من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST JSON نظيفة مؤمنة برموز JWT أو توقيع AWS V4، جاهزة لخدمة أي واجهة أمامية أو تطبيق جوال أو خدمة.

يعمل الإعداد الافتراضي بشكل مستقل تمامًا مع قاعدة بيانات H2 مدمجة ومحرك بحث Lucene — لا تتطلب قاعدة بيانات خارجية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك واجهة برمجة تطبيقات خلفية خاصة بدون رسوم لكل طلب، وتحكم كامل في البيانات، ودعم للمكونات الإضافية التي تستبدل PostgreSQL أو MySQL أو MongoDB أو Elasticsearch مع نمو احتياجاتك.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Para

استمرارية كائن JSON

تخزين واسترجاع والاستعلام عن أي كائن من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST (API) نظيفة مدعومة بطبقة قاعدة بيانات قابلة للتوصيل تدعم H2 و PostgreSQL و MySQL و MongoDB.

بحث مُدمج

يعمل البحث النصي الكامل المدعوم من Lucene فورًا بدون أي تهيئة إضافية، مما يتيح البحث الفوري عبر جميع الكائنات المخزنة.

بنية متعددة المستأجرين

عزل البيانات حسب التطبيق مع دعم تعدد المستأجرين المدمج — يحصل كل تطبيق على جدول خاص به، وفهرس بحث، ومساحة اسم للتخزين المؤقت.

مصادقة JWT

مصادقة طلبات API باستخدام رموز JWT المميزة أو توقيع AWS V4، مع إدارة المستخدم المضمنة ودعم تسجيل الدخول الاجتماعي.

النظام البيئي للمكونات الإضافية

استبدل الواجهات الخلفية الافتراضية H2 و Lucene بـ PostgreSQL أو Elasticsearch أو MongoDB أو Hazelcast باستخدام المكونات الإضافية الرسمية مع نمو احتياجاتك.

لماذا تشغّل Para على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Noel

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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