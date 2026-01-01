نشر RSS Bridge بتثبيت بنقرة واحدة.
جسر مستضاف ذاتيًا يحول المواقع الإلكترونية التي لا تحتوي على RSS إلى خلاصات نظيفة وقابلة للاشتراك لأي قارئ.
اختر خطة VPS لـ RSS Bridge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RSS Bridge؟
RSS Bridge هي خدمة PHP مفتوحة المصدر تولد خلاصات RSS و Atom للمواقع التي لم تعد تنشرها - الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو وبوابات الأخبار ومواضيع المنتديات، والعدد الكبير من الصفحات التي توقفت بهدوء عن نشر الخلاصات في العقد الماضي. وهي تشحن المئات من الجسور التي يديرها المجتمع وتكشف كل منها كعنوان URL لخلاصة ثابتة يمكنك الاشتراك فيها من أي قارئ.
استضافة RSS Bridge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية قائمة القراءة الخاصة بك، ويتجنب قيود المعدل ووقت التوقف التي تأتي مع عمليات النشر المجتمعية المشتركة، ويتيح لك تحديد الجسور التي يكشفها مثيلك بالضبط. بالاقتران مع قارئ مستضاف ذاتيًا مثل FreshRSS أو CommaFeed، فإنه يعيدك للتحكم في كيفية استهلاكك للويب المفتوح.
الميزات الأساسية في RSS Bridge
مئات الجسور
إنشاء خلاصات من قنوات يوتيوب، وجداول زمنية لماستودون، ومنتديات ريديت الفرعية، وصفحات باندكامب، وإصدارات جيت هاب، ومواقع إخبارية، والعديد من المصادر الأخرى جاهزة للاستخدام.
تنسيقات تغذية متعددة
قدم كل مصدر بتنسيق Atom أو RSS 2.0 أو MRSS أو JSON أو HTML أو نص عادي بحيث يمكن لأي قارئ أو كاشط أو مستهلك webhook استخدامه.
القائمة البيضاء للجسر
قيد مثيلك على مجموعة منتقاة من الجسور عبر
whitelist.txt للتحكم في استخدام الموارد وتجنب كشف أدوات الكشط نادرة الاستخدام.
جلب بمستوى المتصفح
يجمع curl-impersonate بحيث تبدو الطلبات وكأنها من متصفح كروم حقيقي، متجاوزًا المواقع التي تحظر عملاء HTTP القياسيين.
جسور مخصصة
ضع ملفات
Bridge.php الخاصة بك في وحدة تخزين التكوين لكشط أي موقع تحتاجه دون تفريع المشروع.
لا حاجة إلى حسابات
واجهة مستخدم ويب عديمة الحالة بدون مستخدمين، ولا قاعدة بيانات، ولا تسجيل — عناوين URL للخلاصات هي الحالة الثابتة الوحيدة.
لماذا تشغّل RSS Bridge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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