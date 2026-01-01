RSS Bridge هي خدمة PHP مفتوحة المصدر تولد خلاصات RSS و Atom للمواقع التي لم تعد تنشرها - الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو وبوابات الأخبار ومواضيع المنتديات، والعدد الكبير من الصفحات التي توقفت بهدوء عن نشر الخلاصات في العقد الماضي. وهي تشحن المئات من الجسور التي يديرها المجتمع وتكشف كل منها كعنوان URL لخلاصة ثابتة يمكنك الاشتراك فيها من أي قارئ.

استضافة RSS Bridge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية قائمة القراءة الخاصة بك، ويتجنب قيود المعدل ووقت التوقف التي تأتي مع عمليات النشر المجتمعية المشتركة، ويتيح لك تحديد الجسور التي يكشفها مثيلك بالضبط. بالاقتران مع قارئ مستضاف ذاتيًا مثل FreshRSS أو CommaFeed، فإنه يعيدك للتحكم في كيفية استهلاكك للويب المفتوح.