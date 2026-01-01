Unleash هي منصة إدارة ميزات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات موثوق بها من قبل فرق في أكثر من 1000 مؤسسة. إنها تفصل نشر التعليمات البرمجية عن تفعيل الميزات — مما يتيح النشر إلى الإنتاج في أي وقت وتمكين الميزات بشكل انتقائي لمستخدمين محددين، أو عمليات طرح قائمة على النسبة المئوية، أو بيئات معينة عبر لوحة تحكم ويب، دون الحاجة إلى إعادة النشر.

الاستضافة الذاتية لـ Unleash تحافظ على جميع تكوينات العلامات وبيانات استهداف المستخدمين ضمن البنية التحتية الخاصة بك. مع أكثر من 15 حزمة تطوير برمجيات (SDK) رسمية تغطي كل لغة وإطار عمل رئيسي، يمكن لمؤسستك الهندسية بأكملها اعتماد علامات الميزات بسير عمل متسق — بدءًا من اختبارات A/B والإصدارات التجريبية (canary releases) وصولاً إلى مفاتيح الإيقاف الطارئة.