نشر Unleash بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة علامات الميزات مفتوحة المصدر لنشر الميزات بشكل آمن وتدريجي عبر أي حزمة تقنية.
اختر خطة VPS لـ Unleash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Unleash؟
Unleash هي منصة إدارة ميزات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات موثوق بها من قبل فرق في أكثر من 1000 مؤسسة. إنها تفصل نشر التعليمات البرمجية عن تفعيل الميزات — مما يتيح النشر إلى الإنتاج في أي وقت وتمكين الميزات بشكل انتقائي لمستخدمين محددين، أو عمليات طرح قائمة على النسبة المئوية، أو بيئات معينة عبر لوحة تحكم ويب، دون الحاجة إلى إعادة النشر.
الاستضافة الذاتية لـ Unleash تحافظ على جميع تكوينات العلامات وبيانات استهداف المستخدمين ضمن البنية التحتية الخاصة بك. مع أكثر من 15 حزمة تطوير برمجيات (SDK) رسمية تغطي كل لغة وإطار عمل رئيسي، يمكن لمؤسستك الهندسية بأكملها اعتماد علامات الميزات بسير عمل متسق — بدءًا من اختبارات A/B والإصدارات التجريبية (canary releases) وصولاً إلى مفاتيح الإيقاف الطارئة.
الميزات الأساسية في Unleash
طرح تدريجي
إتاحة الميزات لنسبة مئوية قابلة للتكوين من المستخدمين وتوسيع التغطية تدريجياً، لاكتشاف المشكلات قبل أن تؤثر على الجميع.
أكثر من 15 SDKs رسمية
تحافظ حزم SDK الأصلية لـ Node.js، وJava، وPython، وGo، و.NET، وRuby، وiOS، وAndroid، والمزيد على تقييم العلامات سريعًا ومحليًا.
استهداف البيئة
الحفاظ على حالات الأعلام المستقلة لكل بيئة — التطوير، التدريج، الإنتاج — من لوحة تحكم واحدة دون تكرار التكوين.
استراتيجيات التفعيل
استهدف حسب معرف المستخدم، أو نطاق IP، أو اسم المضيف، أو حقول السياق المخصصة للتحكم بدقة في من يشاهد كل ميزة.
سجل التدقيق الكامل
يتم تسجيل كل تغيير في العلامة مع المؤلف والطابع الزمني، مما يمنحك سجلاً كاملاً لتصحيح الأخطاء والامتثال.
لماذا تشغّل Unleash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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