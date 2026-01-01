مساحة عمل هيرميس هي واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر تحول وكيل الذكاء الاصطناعي هيرميس (من NousResearch) إلى مركز قيادة متكامل الميزات. تجمع بين الدردشة متعددة النماذج، والذاكرة المستمرة، وكتالوج مهارات يضم أكثر من 100 مهارة، وطرفية مدمجة تعمل في المتصفح، ومنسق لتنسيق الوكلاء الفرعيين المتوازيين — كل ذلك في واجهة واحدة مستضافة ذاتيًا.

استضافة مساحة عمل هيرميس ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن محادثاتك وذاكرة الوكيل وبيانات الاعتماد الخاصة بك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة. تحصل على تحكم كامل في مزود الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه (مثل Anthropic وOpenAI وOpenRouter وOllama وGroq وMistral والمزيد)، بدون رسوم لكل رسالة وبدون مغادرة أي بيانات لخادمك.