نشر Hermes Workspace بتثبيت بنقرة واحدة.
مركز قيادة مفتوح المصدر لوكيلك الذكي Hermes AI — الدردشة، الذاكرة، المهارات، الطرفية، والملفات في واجهة واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hermes Workspace؟
مساحة عمل هيرميس هي واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر تحول وكيل الذكاء الاصطناعي هيرميس (من NousResearch) إلى مركز قيادة متكامل الميزات. تجمع بين الدردشة متعددة النماذج، والذاكرة المستمرة، وكتالوج مهارات يضم أكثر من 100 مهارة، وطرفية مدمجة تعمل في المتصفح، ومنسق لتنسيق الوكلاء الفرعيين المتوازيين — كل ذلك في واجهة واحدة مستضافة ذاتيًا.
استضافة مساحة عمل هيرميس ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن محادثاتك وذاكرة الوكيل وبيانات الاعتماد الخاصة بك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة. تحصل على تحكم كامل في مزود الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه (مثل Anthropic وOpenAI وOpenRouter وOllama وGroq وMistral والمزيد)، بدون رسوم لكل رسالة وبدون مغادرة أي بيانات لخادمك.
الميزات الأساسية في Hermes Workspace
دردشة متعددة النماذج
التبديل بين Claude و GPT و Gemini ونماذج Ollama المحلية، وأي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI في منتصف المحادثة دون فقدان السياق.
الذاكرة المستمرة & أكثر من 100 مهارة
يتذكر الوكيل عبر الجلسات ويمكنه الاستفادة من كتالوج عميق من المهارات. تصفح وقم بتحرير الذاكرة والمهارات مباشرة من واجهة المستخدم.
محطة متكاملة
تشغيل الأوامر مباشرة داخل مساحة العمل باستخدام pty أصلي للمتصفح وبألوان كاملة — دون الحاجة للتبديل إلى جلسة SSH منفصلة.
قائد — وكلاء متوازية
تشغيل ومراقبة العديد من الوكلاء الفرعيين بالتوازي مع منسق مهام Conductor وشبكة العمال المباشرة.
PWA الجوال أولاً
تكافؤ كامل للميزات على أجهزة سطح المكتب والأجهزة اللوحية والهواتف. ثبّت على شاشتك الرئيسية وشغّله مع إشعارات الدفع.
ملكية البيانات المستضافة ذاتيًا
تبقى جميع جلسات الوكيل والذاكرة وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون حدود للاستخدام وبدون مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة.
لماذا تشغّل Hermes Workspace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.