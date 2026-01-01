docassemble هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لبناء مقابلات موجهة عبر الويب تجمع المعلومات من المستخدمين النهائيين وتجمع المستندات والعقود والنماذج المخصصة من الإجابات. يكتب المؤلفون منطق المقابلة بلغة YAML، وقوالب المستندات بلغة Markdown أو DOCX، ويوسعون السلوك باستخدام Python — دون الحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب مخصص.

صُممت docassemble في الأصل لمنظمات المساعدة القانونية ومكاتب المحاماة التي تقوم بأتمتة استقبال العملاء وصياغة المستندات، وتشغل الآن أنظمة الخبراء عبر مجالات الامتثال والخدمات الحكومية وسير عمل الموارد البشرية. يحافظ الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) على إبقاء إجابات المقابلات الحساسة والمستندات التي تم إنشاؤها وبيانات العملاء على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مقابلة أو لكل مستخدم.