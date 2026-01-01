نشر docassemble بنقرة واحدة.
نظام خبير مفتوح المصدر للمقابلات الموجهة وتجميع المستندات الآلي مبني على Python و YAML و Markdown.
اختر خطة VPS لـ docassemble
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام docassemble؟
docassemble هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لبناء مقابلات موجهة عبر الويب تجمع المعلومات من المستخدمين النهائيين وتجمع المستندات والعقود والنماذج المخصصة من الإجابات. يكتب المؤلفون منطق المقابلة بلغة YAML، وقوالب المستندات بلغة Markdown أو DOCX، ويوسعون السلوك باستخدام Python — دون الحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب مخصص.
صُممت docassemble في الأصل لمنظمات المساعدة القانونية ومكاتب المحاماة التي تقوم بأتمتة استقبال العملاء وصياغة المستندات، وتشغل الآن أنظمة الخبراء عبر مجالات الامتثال والخدمات الحكومية وسير عمل الموارد البشرية. يحافظ الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) على إبقاء إجابات المقابلات الحساسة والمستندات التي تم إنشاؤها وبيانات العملاء على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مقابلة أو لكل مستخدم.
الميزات الأساسية في docassemble
مقابلات موجّهة
إنشاء تدفقات أسئلة متفرعة في YAML تجمع مدخلات المستخدم من خلال نماذج ويب سهلة الوصول ومتوافقة مع الجوّال بمنطق شرطي.
تجميع المستندات
إنشاء مستندات DOCX و PDF و RTF مملوءة من إجابات المقابلات باستخدام قوالب Markdown أو Word مع التنسيق التلقائي.
قابلية امتداد بايثون
انتقل إلى بايثون بالكامل كلما لم يكن YAML كافيًا — استدعِ واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، وقم بإجراء العمليات الحسابية، أو ادمج مع الأنظمة الحالية.
التوقيعات الإلكترونية
التقط التوقيعات على شاشات اللمس وادمجها في المستندات التي تم إنشاؤها دون الحاجة إلى خدمات توقيع إلكتروني من طرف ثالث.
الدعم متعدد اللغات
قم بإعداد مقابلة واحدة بلغات متعددة باستخدام أدوات ترجمة مدمجة وتنسيق التاريخ والأرقام والعملات المتوافق مع الإعدادات المحلية.
ملعب مدمج
بيئة تطوير قائمة على المتصفح مع محرر أكواد واختبار مباشر وإدارة الحزم، تتيح للمؤلفين التكرار دون الحاجة إلى بيئة تطوير متكاملة (IDE) منفصلة.
لماذا تشغّل docassemble على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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