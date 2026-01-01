نشر Postiz بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لجدولة الوسائط الاجتماعية مع إنشاء محتوى قائم على AI لأكثر من 15 شبكة من لوحة تحكم واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Postiz؟
Postiz هو بديل مفتوح المصدر لأدوات SaaS باهظة الثمن لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح لك جدولة وإدارة وتحليل تواجدك عبر X (تويتر)، LinkedIn، Facebook، Instagram، TikTok، Reddit، YouTube، Bluesky، Mastodon، Discord، والمزيد من واجهة موحدة واحدة. يقوم تكامل الذكاء الاصطناعي المدمج مع OpenAI بإنشاء اقتراحات للمنشورات وإكمال تلقائي، بينما يتعامل محرر يشبه Canva مع المحتوى المرئي.
استضافة Postiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية استراتيجية المحتوى وبيانات التحليلات الخاصة بك، ويزيل رسوم الاشتراك لكل مقعد، ويمنح الفرق قدرة جدولة غير محدودة مع تكاملات مخصصة عبر N8N وMake.com وZapier.
الميزات الأساسية في Postiz
جدولة متعددة المنصات
جدولة ونشر المحتوى على أكثر من 15 شبكة اجتماعية في وقت واحد من تقويم محتوى مشترك، مع إعادة جدولة بالسحب والإفلات واستيراد ملفات CSV بكميات كبيرة.
إنشاء المحتوى AI
يقترح تكامل OpenAI نصوص المنشورات، ويكمل المسودات، ويساعد في تكييف الرسائل لجمهور كل منصة — مما يوفر ساعات من الكتابة اليدوية.
المحرر المرئي المدمج
يتيح لك محرر شبيه بـ Canva تصميم الصور والرسومات ذات العلامة التجارية مباشرة داخل Postiz دون الحاجة إلى التبديل إلى أداة تصميم منفصلة.
تعاون الفريق
تتيح ميزة التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار وسير عمل الموافقات لعدة مساهمين إدارة الحسابات الاجتماعية مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية والرقابة.
تكاملات الأتمتة
تتيح لك الموصلات الأصلية لـ N8N و Make.com و Zapier تشغيل المنشورات من الأحداث الخارجية وبناء مسارات عمل لأتمتة المحتوى من البداية إلى النهاية.
لماذا تشغّل Postiz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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