Postiz هو بديل مفتوح المصدر لأدوات SaaS باهظة الثمن لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح لك جدولة وإدارة وتحليل تواجدك عبر X (تويتر)، LinkedIn، Facebook، Instagram، TikTok، Reddit، YouTube، Bluesky، Mastodon، Discord، والمزيد من واجهة موحدة واحدة. يقوم تكامل الذكاء الاصطناعي المدمج مع OpenAI بإنشاء اقتراحات للمنشورات وإكمال تلقائي، بينما يتعامل محرر يشبه Canva مع المحتوى المرئي.

استضافة Postiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية استراتيجية المحتوى وبيانات التحليلات الخاصة بك، ويزيل رسوم الاشتراك لكل مقعد، ويمنح الفرق قدرة جدولة غير محدودة مع تكاملات مخصصة عبر N8N وMake.com وZapier.