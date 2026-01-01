خصم يصل إلى 68% على Activepieces

نشر Activepieces بنقرة واحدة.

منصة أتمتة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية مع أكثر من 200 عملية تكامل ودعم وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Activepieces بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Activepieces

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Activepieces؟

Activepieces هي منصة أتمتة مجانية ومفتوحة المصدر تتيح لك ربط تطبيقاتك وأتمتة المهام المتكررة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات - لا يتطلب أي تعليمات برمجية. مع أكثر من 200 عملية تكامل تغطي أدوات الإنتاجية ومنصات الاتصال وقواعد البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، فإنها تعمل كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Zapier و Make.

ما يميز Activepieces هو تصميمه الأصلي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً: يمكنك بناء وكلاء أذكياء يستخدمون نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للتفكير والتصرف، والاتصال بأدوات متوافقة مع MCP، وتشغيل خطوات JavaScript أو Python مخصصة عندما لا يكون الحل بدون تعليمات برمجية كافيًا. ولأن كل شيء يعمل على البنية التحتية الخاصة بك، فإن مفاتيح API وبيانات العملاء ومنطق الأعمال الخاص بك لا تغادر خوادمك أبدًا - ولا توجد رسوم استخدام لكل مهمة بغض النظر عن عدد عمليات الأتمتة التي تقوم بتشغيلها.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Activepieces

منشئ سير العمل المرئي

واجهة السحب والإفلات تتيح لأي شخص إنشاء أتمتة متعددة الخطوات دون كتابة تعليمات برمجية، مما يقلل الوقت من الفكرة إلى سير العمل الجاري إلى دقائق.

أكثر من 200 عملية تكامل

ربط Google Workspace وSlack وDiscord وOpenAI وHubSpot وNotion، والمئات غيرها جاهزة للاستخدام، لتشمل الأدوات التي تستخدمها معظم الفرق بالفعل.

دعم وكيل AI

بناء وكلاء يستخدمون نماذج لغوية كبيرة للاستدلال والبحث واتخاذ الإجراءات—متجاوزين الأتمتة القائمة على القواعد للتعامل مع المهام التي تتطلب حكماً.

خطوات الكود المخصص

انتقل إلى JavaScript أو Python ضمن أي سير عمل للمنطق الذي يتجاوز البرمجة بدون كود، مما يمنح المطورين مرونة كاملة دون التخلي عن المصمم المرئي.

لا يوجد تسعير قائم على الاستخدام

الاستضافة الذاتية تعني تشغيل مهام سير عمل غير محدود بدون تكلفة إضافية، مما يجعل Activepieces اقتصاديًا لخطوط أنابيب الأتمتة عالية الحجم التي ستكون مكلفة على المنصات السحابية.

لماذا تشغّل Activepieces على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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