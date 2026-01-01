Activepieces هي منصة أتمتة مجانية ومفتوحة المصدر تتيح لك ربط تطبيقاتك وأتمتة المهام المتكررة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات - لا يتطلب أي تعليمات برمجية. مع أكثر من 200 عملية تكامل تغطي أدوات الإنتاجية ومنصات الاتصال وقواعد البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، فإنها تعمل كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Zapier و Make.

ما يميز Activepieces هو تصميمه الأصلي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً: يمكنك بناء وكلاء أذكياء يستخدمون نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للتفكير والتصرف، والاتصال بأدوات متوافقة مع MCP، وتشغيل خطوات JavaScript أو Python مخصصة عندما لا يكون الحل بدون تعليمات برمجية كافيًا. ولأن كل شيء يعمل على البنية التحتية الخاصة بك، فإن مفاتيح API وبيانات العملاء ومنطق الأعمال الخاص بك لا تغادر خوادمك أبدًا - ولا توجد رسوم استخدام لكل مهمة بغض النظر عن عدد عمليات الأتمتة التي تقوم بتشغيلها.