نشر Activepieces بنقرة واحدة.
منصة أتمتة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية مع أكثر من 200 عملية تكامل ودعم وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Activepieces؟
Activepieces هي منصة أتمتة مجانية ومفتوحة المصدر تتيح لك ربط تطبيقاتك وأتمتة المهام المتكررة من خلال منشئ مرئي بالسحب والإفلات - لا يتطلب أي تعليمات برمجية. مع أكثر من 200 عملية تكامل تغطي أدوات الإنتاجية ومنصات الاتصال وقواعد البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، فإنها تعمل كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Zapier و Make.
ما يميز Activepieces هو تصميمه الأصلي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً: يمكنك بناء وكلاء أذكياء يستخدمون نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للتفكير والتصرف، والاتصال بأدوات متوافقة مع MCP، وتشغيل خطوات JavaScript أو Python مخصصة عندما لا يكون الحل بدون تعليمات برمجية كافيًا. ولأن كل شيء يعمل على البنية التحتية الخاصة بك، فإن مفاتيح API وبيانات العملاء ومنطق الأعمال الخاص بك لا تغادر خوادمك أبدًا - ولا توجد رسوم استخدام لكل مهمة بغض النظر عن عدد عمليات الأتمتة التي تقوم بتشغيلها.
الميزات الأساسية في Activepieces
منشئ سير العمل المرئي
واجهة السحب والإفلات تتيح لأي شخص إنشاء أتمتة متعددة الخطوات دون كتابة تعليمات برمجية، مما يقلل الوقت من الفكرة إلى سير العمل الجاري إلى دقائق.
أكثر من 200 عملية تكامل
ربط Google Workspace وSlack وDiscord وOpenAI وHubSpot وNotion، والمئات غيرها جاهزة للاستخدام، لتشمل الأدوات التي تستخدمها معظم الفرق بالفعل.
دعم وكيل AI
بناء وكلاء يستخدمون نماذج لغوية كبيرة للاستدلال والبحث واتخاذ الإجراءات—متجاوزين الأتمتة القائمة على القواعد للتعامل مع المهام التي تتطلب حكماً.
خطوات الكود المخصص
انتقل إلى JavaScript أو Python ضمن أي سير عمل للمنطق الذي يتجاوز البرمجة بدون كود، مما يمنح المطورين مرونة كاملة دون التخلي عن المصمم المرئي.
لا يوجد تسعير قائم على الاستخدام
الاستضافة الذاتية تعني تشغيل مهام سير عمل غير محدود بدون تكلفة إضافية، مما يجعل Activepieces اقتصاديًا لخطوط أنابيب الأتمتة عالية الحجم التي ستكون مكلفة على المنصات السحابية.
لماذا تشغّل Activepieces على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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