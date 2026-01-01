نشر n8n بنقرة واحدة.
منصة أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر بمحرر مرئي قائم على العقد لربط التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام n8n؟
n8n هي منصة لأتمتة سير العمل تربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال واجهة مرئية قائمة على العقد. تتيح للأفراد والفرق أتمتة المهام المتكررة، ومزامنة البيانات عبر الأدوات، وبناء مسارات تكامل مخصصة — كل ذلك دون حجز البيانات في سحابة طرف ثالث. مع مئات العقد المدمجة، ودعم منطق JavaScript المخصص، والتنفيذ القائم على الأحداث عبر webhooks والجداول الزمنية، تتعامل n8n مع كل شيء بدءًا من الإشعارات البسيطة وصولاً إلى عمليات الأعمال المعقدة متعددة الخطوات.
استضافة n8n ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني أن منطق سير عملك، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبيانات التنفيذ لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تحصل على عمليات تنفيذ سير عمل غير محدودة بدون تسعير لكل مهمة، وتحكم كامل لتوسيع وأخذ نسخة احتياطية وتحديد إصدارات أتمتاتك تمامًا حسب الحاجة.
الميزات الأساسية في n8n
مُنشئ تدفق العمل المرئي
محرر العقد بالسحب والإفلات يتيح لك تصميم أتمتة متعددة الخطوات بصريًا، مع معاينات التنفيذ في الوقت الفعلي لتصحيح كل خطوة.
مئات التكاملات
العقد المدمجة تغطي التطبيقات وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الشائعة — من Slack وGitHub إلى PostgreSQL وطلبات HTTP — جاهزة للاستخدام بدون كود مخصص.
منطق JavaScript مخصص
اكتب JavaScript مباشرة في عقد سير العمل لتحويل البيانات، أو تطبيق منطق الأعمال، أو استدعاء أي واجهة برمجة تطبيقات خارجية غير المشمولة بالتكاملات المضمنة.
Webhooks و جدولة
تشغيل سير العمل على الفور عبر خطافات الويب، أو بجدول زمني كرون، أو استجابةً لأحداث من خدمات متصلة دون استقصاء.
ملكية البيانات المستضافة ذاتيًا
جميع تعريفات سير العمل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسجلات التنفيذ تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون رسوم لكل عملية تنفيذ وبدون حدود للاستخدام.
لماذا تشغّل n8n على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.