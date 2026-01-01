n8n هي منصة لأتمتة سير العمل تربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال واجهة مرئية قائمة على العقد. تتيح للأفراد والفرق أتمتة المهام المتكررة، ومزامنة البيانات عبر الأدوات، وبناء مسارات تكامل مخصصة — كل ذلك دون حجز البيانات في سحابة طرف ثالث. مع مئات العقد المدمجة، ودعم منطق JavaScript المخصص، والتنفيذ القائم على الأحداث عبر webhooks والجداول الزمنية، تتعامل n8n مع كل شيء بدءًا من الإشعارات البسيطة وصولاً إلى عمليات الأعمال المعقدة متعددة الخطوات.

استضافة n8n ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني أن منطق سير عملك، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبيانات التنفيذ لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تحصل على عمليات تنفيذ سير عمل غير محدودة بدون تسعير لكل مهمة، وتحكم كامل لتوسيع وأخذ نسخة احتياطية وتحديد إصدارات أتمتاتك تمامًا حسب الحاجة.