BroadcastChannel هي منصة مفتوحة المصدر مدعومة بتقنية Astro تحوّل قنوات تيليجرام العامة إلى مدونات مصغرة متكاملة الميزات. بدلاً من صيانة نظام إدارة محتوى (CMS) تقليدي، يمكنك كتابة المنشورات في تيليجرام وتقوم BroadcastChannel بإنشاء موقع ويب سريع ومُحسّن لمحركات البحث (SEO) يمكن لجمهورك تصفحه. تصبح كل رسالة صفحة ببيانات وصفية مناسبة، وخريطة موقع، وموجزات RSS مزدوجة بتنسيقات XML و JSON لقارئات الموجزات ومجمّعات المحتوى.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دومينًا مخصصًا وتحكمًا كاملاً في المحتوى المنشور الخاص بك، دون الاعتماد على Vercel أو Cloudflare Pages أو أي منصة استضافة أخرى تابعة لجهة خارجية. يرسل الموقع الناتج صفرًا من JavaScript إلى المتصفح — مما يجعله سريعًا على أي اتصال وصديقًا للغاية لبرامج زحف محركات البحث.