خصم يصل إلى 68% على BroadcastChannel

نشر BroadcastChannel بنقرة واحدة.

حوّل أي قناة تليجرام عامة إلى مدونة مصغرة صديقة لتحسين محركات البحث (SEO) بدون أي جافاسكريبت من جانب العميل وخلاصات RSS تلقائية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر BroadcastChannel بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ BroadcastChannel

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام BroadcastChannel؟

BroadcastChannel هي منصة مفتوحة المصدر مدعومة بتقنية Astro تحوّل قنوات تيليجرام العامة إلى مدونات مصغرة متكاملة الميزات. بدلاً من صيانة نظام إدارة محتوى (CMS) تقليدي، يمكنك كتابة المنشورات في تيليجرام وتقوم BroadcastChannel بإنشاء موقع ويب سريع ومُحسّن لمحركات البحث (SEO) يمكن لجمهورك تصفحه. تصبح كل رسالة صفحة ببيانات وصفية مناسبة، وخريطة موقع، وموجزات RSS مزدوجة بتنسيقات XML و JSON لقارئات الموجزات ومجمّعات المحتوى.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دومينًا مخصصًا وتحكمًا كاملاً في المحتوى المنشور الخاص بك، دون الاعتماد على Vercel أو Cloudflare Pages أو أي منصة استضافة أخرى تابعة لجهة خارجية. يرسل الموقع الناتج صفرًا من JavaScript إلى المتصفح — مما يجعله سريعًا على أي اتصال وصديقًا للغاية لبرامج زحف محركات البحث.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في BroadcastChannel

تيليجرام كـ CMS

اكتب منشورات في تيليجرام كالمعتاد — يقوم BroadcastChannel بجلبها ونشرها على موقعك تلقائيًا دون أي خطوات إضافية.

جافاسكريبت العميل الصفري

يتم عرض الصفحات بالكامل من جانب الخادم دون إرسال أي جافاسكريبت إلى المتصفح، مما ينتج عنه أوقات تحميل سريعة ودرجات تحسين محركات البحث (SEO) قوية.

خلاصات RSS مدمجة

تحصل كل مدونة تلقائيًا على خلاصات RSS بتنسيقي XML و JSON حتى يتمكن القراء من الاشتراك عبر أي مجمع خلاصات أو تطبيق قارئ.

SEO وخرائط المواقع

خرائط المواقع التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وعناوين URL النظيفة، والعلامات الوصفية (meta tags) الصحيحة تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للاكتشاف عبر محركات البحث منذ اليوم الأول.

دمج الروابط الاجتماعية

ربط ملفات تعريف تيليجرام، تويتر، جيت هاب، ماستودون، بلوسكاي، وديسكورد من خلال التنقل في الموقع دون كتابة أي كود مخصص.

لماذا تشغّل BroadcastChannel على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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