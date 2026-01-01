نشر BroadcastChannel بنقرة واحدة.
حوّل أي قناة تليجرام عامة إلى مدونة مصغرة صديقة لتحسين محركات البحث (SEO) بدون أي جافاسكريبت من جانب العميل وخلاصات RSS تلقائية.
اختر خطة VPS لـ BroadcastChannel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام BroadcastChannel؟
BroadcastChannel هي منصة مفتوحة المصدر مدعومة بتقنية Astro تحوّل قنوات تيليجرام العامة إلى مدونات مصغرة متكاملة الميزات. بدلاً من صيانة نظام إدارة محتوى (CMS) تقليدي، يمكنك كتابة المنشورات في تيليجرام وتقوم BroadcastChannel بإنشاء موقع ويب سريع ومُحسّن لمحركات البحث (SEO) يمكن لجمهورك تصفحه. تصبح كل رسالة صفحة ببيانات وصفية مناسبة، وخريطة موقع، وموجزات RSS مزدوجة بتنسيقات XML و JSON لقارئات الموجزات ومجمّعات المحتوى.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دومينًا مخصصًا وتحكمًا كاملاً في المحتوى المنشور الخاص بك، دون الاعتماد على Vercel أو Cloudflare Pages أو أي منصة استضافة أخرى تابعة لجهة خارجية. يرسل الموقع الناتج صفرًا من JavaScript إلى المتصفح — مما يجعله سريعًا على أي اتصال وصديقًا للغاية لبرامج زحف محركات البحث.
الميزات الأساسية في BroadcastChannel
تيليجرام كـ CMS
اكتب منشورات في تيليجرام كالمعتاد — يقوم BroadcastChannel بجلبها ونشرها على موقعك تلقائيًا دون أي خطوات إضافية.
جافاسكريبت العميل الصفري
يتم عرض الصفحات بالكامل من جانب الخادم دون إرسال أي جافاسكريبت إلى المتصفح، مما ينتج عنه أوقات تحميل سريعة ودرجات تحسين محركات البحث (SEO) قوية.
خلاصات RSS مدمجة
تحصل كل مدونة تلقائيًا على خلاصات RSS بتنسيقي XML و JSON حتى يتمكن القراء من الاشتراك عبر أي مجمع خلاصات أو تطبيق قارئ.
SEO وخرائط المواقع
خرائط المواقع التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وعناوين URL النظيفة، والعلامات الوصفية (meta tags) الصحيحة تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للاكتشاف عبر محركات البحث منذ اليوم الأول.
دمج الروابط الاجتماعية
ربط ملفات تعريف تيليجرام، تويتر، جيت هاب، ماستودون، بلوسكاي، وديسكورد من خلال التنقل في الموقع دون كتابة أي كود مخصص.
لماذا تشغّل BroadcastChannel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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