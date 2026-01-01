نكست كلاود (Nextcloud) هي منصة إنتاجية شاملة ومفتوحة المصدر تحل محل جوجل وورك سبيس (Google Workspace) ودروب بوكس (Dropbox) بميزات مزامنة الملفات، وتحرير المستندات في الوقت الفعلي، والتقويم، وجهات الاتصال، ومؤتمرات الفيديو، وغير ذلك الكثير. مع عملاء سطح المكتب والجوال لكل منصة، تتكامل بسلاسة في سير العمل اليومي مع الحفاظ على جميع البيانات على الخادم الخاص بك.

يؤدي استضافة نكست كلاود (Nextcloud) ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إلغاء رسوم الاشتراك لكل مستخدم، ويزيل حدود التخزين التي تفرضها موفرو الخدمات السحابية، ويمنحك تحكمًا كاملاً في مكان وجود الملفات والاتصالات الحساسة - وهو أمر بالغ الأهمية للفرق التي لديها متطلبات امتثال أو مخاوف تتعلق بالخصوصية.