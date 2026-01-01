نشر Nextcloud بنقرة واحدة.
مجموعة إنتاجية مستضافة ذاتيًا مع مزامنة الملفات، التحرير التعاوني، التقويم، ومكالمات الفيديو — بياناتك، بنيتك التحتية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Nextcloud؟
نكست كلاود (Nextcloud) هي منصة إنتاجية شاملة ومفتوحة المصدر تحل محل جوجل وورك سبيس (Google Workspace) ودروب بوكس (Dropbox) بميزات مزامنة الملفات، وتحرير المستندات في الوقت الفعلي، والتقويم، وجهات الاتصال، ومؤتمرات الفيديو، وغير ذلك الكثير. مع عملاء سطح المكتب والجوال لكل منصة، تتكامل بسلاسة في سير العمل اليومي مع الحفاظ على جميع البيانات على الخادم الخاص بك.
يؤدي استضافة نكست كلاود (Nextcloud) ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إلغاء رسوم الاشتراك لكل مستخدم، ويزيل حدود التخزين التي تفرضها موفرو الخدمات السحابية، ويمنحك تحكمًا كاملاً في مكان وجود الملفات والاتصالات الحساسة - وهو أمر بالغ الأهمية للفرق التي لديها متطلبات امتثال أو مخاوف تتعلق بالخصوصية.
الميزات الأساسية في Nextcloud
مزامنة الملفات ومشاركتها
مزامنة الملفات عبر جميع أجهزتك باستخدام تطبيقات سطح المكتب والجوال، ومشاركتها مع الزملاء أو العملاء باستخدام روابط محمية بكلمة مرور وتنتهي صلاحيتها.
تحرير المستندات التعاوني
تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية في الوقت الفعلي مع تكامل OnlyOffice أو Collabora — لا حاجة لاشتراك Microsoft 365.
التقويم وجهات الاتصال
إدارة التقويمات وجهات الاتصال بدعم كامل لـ CalDAV/CardDAV، مع المزامنة بشكل أصلي مع عملاء iOS و Android و macOS و Windows.
مكالمات الفيديو والدردشة
يوفر Nextcloud Talk مكالمات فيديو ورسائل فريق مشفرة من طرف إلى طرف مباشرة داخل مثيل Nextcloud الخاص بك، دون الحاجة إلى خدمة طرف ثالث.
النظام البيئي للتطبيقات
قم بتوسيع الوظائف بأكثر من 300 تطبيق من متجر تطبيقات Nextcloud، والتي تغطي كل شيء من البريد الإلكتروني إلى إدارة المشاريع والتشفير من طرف إلى طرف.
لماذا تشغّل Nextcloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.