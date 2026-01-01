نشر Otter Wiki بتثبيت بنقرة واحدة.
ويكي مبسط مستضاف ذاتيًا مع سجل صفحات مدعوم بـ Git، وتحرير Markdown، والتحكم في وصول المستخدمين في حاوية واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام An Otter Wiki؟
ويكي أوتر هو ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يخزن جميع الصفحات في مستودع Git وبيانات المستخدم في SQLite — لا يتطلب خدمة قاعدة بيانات منفصلة. مكتوب بلغة بايثون بواجهة Bootstrap نظيفة، يدعم تحرير Markdown، والمرفقات، وسجل مراجعة كامل للصفحات مدعومًا بتعهدات Git.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على جميع محتوى الويكي تحت سيطرتك، مع قواعد وصول دقيقة يمكنها تقييد القراءة والتحرير على المستخدمين المسجلين أو الموافق عليهم من قبل المسؤولين فقط. تصميم الحاوية الواحدة يعني أنه لا يوجد شيء لتوفيره يتجاوز مجلدًا مسمى والحاوية نفسها.
الميزات الأساسية في An Otter Wiki
السجل المدعوم بـ Git
كل تعديل صفحة هو تلقائيًا التزام Git، مما يمنحك سجل مراجعة كاملاً يمكنك تصفحه ومقارنته والتراجع عنه عبر واجهة الويب.
تحرير ماركداون
اكتب الصفحات وحررها باستخدام Markdown مع محرر معاينة مباشرة — لا يوجد تنسيق احتكاري أو تقييد للنص المنسق من أي نوع.
التحكم في الوصول
يتم تكوين أذونات القراءة والكتابة والمرفقات بشكل مستقل للزوار المجهولين والمستخدمين المسجلين والمستخدمين الموافق عليهم من قبل المسؤول.
ملفات مرفقة
قم بتحميل وتضمين الصور والملفات مباشرة في صفحات الويكي، وتخزينها جنبًا إلى جنب مع محتوى الصفحة في وحدة تخزين البيانات الدائمة.
إدارة المستخدمين
يمنح التسجيل المدمج، مع تأكيد البريد الإلكتروني الاختياري وسير عمل موافقة المسؤول، تحكمًا كاملاً في من يمكنه المساهمة.
لماذا تشغّل An Otter Wiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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