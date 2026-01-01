ويكي أوتر هو ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يخزن جميع الصفحات في مستودع Git وبيانات المستخدم في SQLite — لا يتطلب خدمة قاعدة بيانات منفصلة. مكتوب بلغة بايثون بواجهة Bootstrap نظيفة، يدعم تحرير Markdown، والمرفقات، وسجل مراجعة كامل للصفحات مدعومًا بتعهدات Git.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على جميع محتوى الويكي تحت سيطرتك، مع قواعد وصول دقيقة يمكنها تقييد القراءة والتحرير على المستخدمين المسجلين أو الموافق عليهم من قبل المسؤولين فقط. تصميم الحاوية الواحدة يعني أنه لا يوجد شيء لتوفيره يتجاوز مجلدًا مسمى والحاوية نفسها.