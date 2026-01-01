خصم يصل إلى 68% على Apache JSPWiki

نشر Apache JSPWiki بتثبيت بنقرة واحدة.

محرك ويكي ناضج يعتمد على جافا مع إدارة إصدارات مدمجة ومرفقات وإضافات وتحكم بالوصول مدعوم بتقنية JAAS.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر Apache JSPWiki بتثبيت بنقرة واحدة.

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879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache JSPWiki؟

Apache JSPWiki هو محرك ويكي غني بالميزات، يعتمد على Java، ويتم صيانته كمشروع Apache رفيع المستوى. يتم تخزين الصفحات كملفات نصية عادية مع سجل إصدار كامل، بينما تجعله المرفقات وقوالب الصفحات ومكتبة كبيرة من المكونات الإضافية المجمعة مناسبًا لمراكز التوثيق وقواعد المعرفة ومواقع التعاون الداخلية حيث تكون الاستقرار وطول العمر أهم من مطاردة الاتجاهات.

تمنحك استضافة JSPWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويكي مرخص من Apache يعمل بالكامل على حاوية Tomcat الخاصة بك، بدون تبعيات SaaS، وبدون تسعير لكل مقعد، ومصادقة قائمة على JAAS يمكنك دمجها مع مكدس الهوية الخاص بك. كل شيء من صفحات الويكي إلى المرفقات يعيش على وحدة تخزين ثابتة واحدة، مما يجعل عمليات النسخ الاحتياطي والترحيل مباشرة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache JSPWiki

سجل إصدارات الصفحة

يتم التقاط كل تعديل بواسطة VersioningFileProvider حتى تتمكن من مقارنة المراجعات والتراجع عن التغييرات غير المرغوب فيها في أي وقت.

المرفقات والميديا

قم بتحميل الصور والمستندات والملفات الأخرى مباشرة إلى الصفحات باستخدام مزود مرفقات مدمج يخزن كل شيء على وحدة تخزين VPS الخاصة بك.

التحكم في الوصول لـ JAAS

يتم تطبيق أذونات الصفحة والمجموعة الدقيقة من خلال خدمة مصادقة وتفويض Java، مع واجهات خلفية قابلة للتوصيل لـ LDAP أو النطاقات المخصصة.

مكتبة المكونات الإضافية والقوالب

يمكنك توسيع الصفحات باستخدام المكونات الإضافية المضمنة لجداول المحتويات والبحث وRSS والمحتوى الديناميكي، أو إعادة تصميم الويكي باستخدام قوالب الصفحات المستندة إلى JSP.

صيغة ترميز أباتشي

اكتب المحتوى بتنسيق JSPWiki خفيف الوزن باستخدام وحدات الماكرو وروابط الويكي البينية والمعاينة المباشرة أثناء التحرير.

لماذا تشغّل Apache JSPWiki على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

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مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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