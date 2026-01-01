Apache JSPWiki هو محرك ويكي غني بالميزات، يعتمد على Java، ويتم صيانته كمشروع Apache رفيع المستوى. يتم تخزين الصفحات كملفات نصية عادية مع سجل إصدار كامل، بينما تجعله المرفقات وقوالب الصفحات ومكتبة كبيرة من المكونات الإضافية المجمعة مناسبًا لمراكز التوثيق وقواعد المعرفة ومواقع التعاون الداخلية حيث تكون الاستقرار وطول العمر أهم من مطاردة الاتجاهات.

تمنحك استضافة JSPWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويكي مرخص من Apache يعمل بالكامل على حاوية Tomcat الخاصة بك، بدون تبعيات SaaS، وبدون تسعير لكل مقعد، ومصادقة قائمة على JAAS يمكنك دمجها مع مكدس الهوية الخاص بك. كل شيء من صفحات الويكي إلى المرفقات يعيش على وحدة تخزين ثابتة واحدة، مما يجعل عمليات النسخ الاحتياطي والترحيل مباشرة.