نشر Apache JSPWiki بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك ويكي ناضج يعتمد على جافا مع إدارة إصدارات مدمجة ومرفقات وإضافات وتحكم بالوصول مدعوم بتقنية JAAS.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache JSPWiki؟
Apache JSPWiki هو محرك ويكي غني بالميزات، يعتمد على Java، ويتم صيانته كمشروع Apache رفيع المستوى. يتم تخزين الصفحات كملفات نصية عادية مع سجل إصدار كامل، بينما تجعله المرفقات وقوالب الصفحات ومكتبة كبيرة من المكونات الإضافية المجمعة مناسبًا لمراكز التوثيق وقواعد المعرفة ومواقع التعاون الداخلية حيث تكون الاستقرار وطول العمر أهم من مطاردة الاتجاهات.
تمنحك استضافة JSPWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويكي مرخص من Apache يعمل بالكامل على حاوية Tomcat الخاصة بك، بدون تبعيات SaaS، وبدون تسعير لكل مقعد، ومصادقة قائمة على JAAS يمكنك دمجها مع مكدس الهوية الخاص بك. كل شيء من صفحات الويكي إلى المرفقات يعيش على وحدة تخزين ثابتة واحدة، مما يجعل عمليات النسخ الاحتياطي والترحيل مباشرة.
الميزات الأساسية في Apache JSPWiki
سجل إصدارات الصفحة
يتم التقاط كل تعديل بواسطة VersioningFileProvider حتى تتمكن من مقارنة المراجعات والتراجع عن التغييرات غير المرغوب فيها في أي وقت.
المرفقات والميديا
قم بتحميل الصور والمستندات والملفات الأخرى مباشرة إلى الصفحات باستخدام مزود مرفقات مدمج يخزن كل شيء على وحدة تخزين VPS الخاصة بك.
التحكم في الوصول لـ JAAS
يتم تطبيق أذونات الصفحة والمجموعة الدقيقة من خلال خدمة مصادقة وتفويض Java، مع واجهات خلفية قابلة للتوصيل لـ LDAP أو النطاقات المخصصة.
مكتبة المكونات الإضافية والقوالب
يمكنك توسيع الصفحات باستخدام المكونات الإضافية المضمنة لجداول المحتويات والبحث وRSS والمحتوى الديناميكي، أو إعادة تصميم الويكي باستخدام قوالب الصفحات المستندة إلى JSP.
صيغة ترميز أباتشي
اكتب المحتوى بتنسيق JSPWiki خفيف الوزن باستخدام وحدات الماكرو وروابط الويكي البينية والمعاينة المباشرة أثناء التحرير.
لماذا تشغّل Apache JSPWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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