تثبيت ووردبريس بنقرة واحدة.
نظام إدارة المحتوى الأكثر شعبية في العالم، والذي يدعم أكثر من 40% من جميع المواقع الإلكترونية، مع آلاف القوالب والإضافات.
اختر خطة VPS لـ WordPress
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WordPress؟
ووردبريس هو نظام إدارة المحتوى الأكثر شعبية في العالم، حيث يشغل أكثر من 40% من جميع المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يوفر منصة نشر مرنة للمدونات، ومواقع الأعمال، ومعارض الأعمال، والمتاجر الإلكترونية، والمزيد — مع محرر مرئي، ونظام قوالب، ونظام بيئي يضم عشرات الآلاف من الإضافات.
استضافة ووردبريس ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في أداء موقعك وأمانه وبياناته دون رسوم شهرية للمنصة. يتضمن هذا القالب MySQL لتخزين قاعدة بيانات موثوق به، ويضمن التوجيه عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا بروتوكول HTTPS تلقائيًا لنطاقك من أول عملية نشر.
الميزات الأساسية في WordPress
نظام بيئي ضخم للإضافات
اختر من بين أكثر من 60,000 إضافة مجانية ومدفوعة لإضافة التجارة الإلكترونية، تحسين محركات البحث (SEO)، النماذج، التخزين المؤقت، وأي وظائف أخرى.
مكتبة القوالب
اختر من بين آلاف القوالب المجانية والتجارية لتغيير تصميم موقعك على الفور دون لمس أي كود.
محرر كتل مرئي
أنشئ صفحات باستخدام محرر كتل غوتنبرغ، وذلك باستخدام أدوات تخطيط السحب والإفلات التي لا تتطلب أي معرفة برمجية.
دعم متعدد المواقع
قم بتشغيل شبكة من مواقع ووردبريس من تثبيت واحد، مع مشاركة القوالب والإضافات عبر جميع الخصائص.
جاهز لـ WooCommerce
ثبّت WooCommerce لتحويل ووردبريس إلى متجر تجارة إلكترونية متكامل الميزات مع المنتجات، وسلة التسوق، والمدفوعات.
لماذا تشغّل WordPress على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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