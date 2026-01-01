ووردبريس هو نظام إدارة المحتوى الأكثر شعبية في العالم، حيث يشغل أكثر من 40% من جميع المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يوفر منصة نشر مرنة للمدونات، ومواقع الأعمال، ومعارض الأعمال، والمتاجر الإلكترونية، والمزيد — مع محرر مرئي، ونظام قوالب، ونظام بيئي يضم عشرات الآلاف من الإضافات.

استضافة ووردبريس ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في أداء موقعك وأمانه وبياناته دون رسوم شهرية للمنصة. يتضمن هذا القالب MySQL لتخزين قاعدة بيانات موثوق به، ويضمن التوجيه عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا بروتوكول HTTPS تلقائيًا لنطاقك من أول عملية نشر.