Sun-Panel هو لوحة رئيسية ولوحة تنقل خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا مصممة للخوادم وأجهزة التخزين المتصل بالشبكة (NAS). توفر لك لوحة تحكم واحدة ومنظمة بشكل جميل حيث يمكنك تشغيل جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا ومراقبة حالة النظام بلمحة. صُممت مع مراعاة البساطة، ولا يتطلب Sun-Panel قاعدة بيانات خارجية — فهو يعمل بالكامل على SQLite.

مع دعم عزل الحسابات المتعددة، والأيقونات المخصصة من مكتبة Iconify، والنوافذ المصغرة داخل الصفحة، وCSS وJavaScript القابلة للتخصيص بالكامل، يتيح لك Sun-Panel إنشاء صفحة رئيسية تناسب سير عملك. انشره على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) واستمتع بصفحة بدء متصفح شخصية وخالية من الإعلانات تتحكم فيها بالكامل.