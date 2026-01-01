نشر Sun-Panel بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تنقل قابلة للتخصيص للخادم وNAS مع صفحة رئيسية نظيفة ومشغل تطبيقات للمستضيفين الذاتيين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Sun-Panel؟
Sun-Panel هو لوحة رئيسية ولوحة تنقل خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا مصممة للخوادم وأجهزة التخزين المتصل بالشبكة (NAS). توفر لك لوحة تحكم واحدة ومنظمة بشكل جميل حيث يمكنك تشغيل جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا ومراقبة حالة النظام بلمحة. صُممت مع مراعاة البساطة، ولا يتطلب Sun-Panel قاعدة بيانات خارجية — فهو يعمل بالكامل على SQLite.
مع دعم عزل الحسابات المتعددة، والأيقونات المخصصة من مكتبة Iconify، والنوافذ المصغرة داخل الصفحة، وCSS وJavaScript القابلة للتخصيص بالكامل، يتيح لك Sun-Panel إنشاء صفحة رئيسية تناسب سير عملك. انشره على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) واستمتع بصفحة بدء متصفح شخصية وخالية من الإعلانات تتحكم فيها بالكامل.
الميزات الأساسية في Sun-Panel
دعم متعدد الحسابات
أنشئ حسابات معزولة لمستخدمين مختلفين، لكل منهم تخطيط لوحة خاص به واختصارات للتطبيقات.
لا توجد قاعدة بيانات خارجية
يعمل بالكامل على SQLite المدمج، مما يبقي عملية النشر بسيطة بدون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات إضافية للصيانة.
مكتبة أيقونات غنية
استفد من مكتبة أيقونات Iconify لتصميم اختصارات تطبيقك بحرية، مع دعم لآلاف مجموعات الأيقونات.
مراقبة حالة النظام
راقب استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص في الوقت الفعلي مباشرةً من لوحة التحكم الخاصة بك لمراقبة صحة الخادم.
JS و CSS مخصص
أدخل JavaScript و CSS الخاصين بك لتخصيص مظهر وسلوك صفحتك الرئيسية بالكامل.
نوافذ مصغرة ضمن الصفحة
افتح الخدمات المدعومة في نوافذ مصغرة عائمة دون مغادرة لوحة التحكم الخاصة بك لسير عمل سلس.
لماذا تشغّل Sun-Panel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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