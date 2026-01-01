نشر هيمدال بنقرة واحدة.
لوحة معلومات تطبيق أنيقة لتوحيد الوصول إلى جميع خدمات الويب الخاصة بك والتطبيقات المستضافة ذاتيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Heimdall؟
Heimdall هي لوحة معلومات تطبيقات مصممة خصيصًا تحل محل إشارات المتصفح المبعثرة بواجهة نظيفة ومرئية للوصول إلى جميع تطبيقات وخدمات الويب الخاصة بك. وهي تدعم عمليات تكامل محسّنة مع الأدوات الشائعة المستضافة ذاتيًا مثل Sonarr وRadarr وSABnzbd، مع عرض إحصائيات مباشرة على مربعات لوحة المعلومات مباشرةً حتى تتمكن من مراقبة حالة الخدمة في لمحة.
استضافة Heimdall ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك صفحة بدء دائمة ومتاحة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي جهاز، بدون أي تبعيات خارجية ومع تحكم كامل في تخطيط لوحة المعلومات الخاصة بك، والمظاهر، وعمليات تكامل API.
الميزات الأساسية في Heimdall
إحصائيات الخدمة المباشرة
عمليات تكامل محسّنة مع Sonarr و Radarr و NZBGet والمزيد تعرض إحصائيات في الوقت الفعلي مباشرة على مربعات لوحة التحكم.
بحث مُدمج
شريط بحث مدمج يدعم جوجل، بينج، وداك داك جو، مما يجعل هايمدال صفحة بدء متصفح قوية.
الكشف التلقائي عن الأيقونات
يملأ تلقائيًا الأيقونات والألوان لتطبيقات Foundation المعترف بها، مما يقلل من جهد التكوين اليدوي.
دعم متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على إعدادات لوحة التحكم الخاصة به، وهي مناسبة للمختبرات المنزلية المشتركة وبيئات الفرق.
تصفية قائمة على الوسوم
نظم مجموعات كبيرة من التطبيقات باستخدام العلامات لتصفية سريعة وتصفح عبر فئات الخدمات.
لماذا تشغّل Heimdall على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.