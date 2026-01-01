Heimdall هي لوحة معلومات تطبيقات مصممة خصيصًا تحل محل إشارات المتصفح المبعثرة بواجهة نظيفة ومرئية للوصول إلى جميع تطبيقات وخدمات الويب الخاصة بك. وهي تدعم عمليات تكامل محسّنة مع الأدوات الشائعة المستضافة ذاتيًا مثل Sonarr وRadarr وSABnzbd، مع عرض إحصائيات مباشرة على مربعات لوحة المعلومات مباشرةً حتى تتمكن من مراقبة حالة الخدمة في لمحة.

استضافة Heimdall ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك صفحة بدء دائمة ومتاحة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي جهاز، بدون أي تبعيات خارجية ومع تحكم كامل في تخطيط لوحة المعلومات الخاصة بك، والمظاهر، وعمليات تكامل API.