نشر Zammad بنقرة واحدة.
مكتب مساعدة مفتوح المصدر ومنصة دعم العملاء التي تحول البريد الإلكتروني والدردشة والقنوات الاجتماعية إلى سير عمل تذاكر موحد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Zammad؟
Zammad هو نظام دعم عملاء ومكتب مساعدة مفتوح المصدر بالكامل يدمج محادثات البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف وتويتر وفيسبوك وتليجرام في قائمة انتظار تذاكر واحدة. يعمل الوكلاء من صندوق بريد واحد بينما يتواصل العملاء معك عبر أي قناة يفضلونها، ويتم تسجيل كل تفاعل مقابل ملف تعريف عميل موحد مع سجل تدقيق كامل.
استضافة Zammad ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العملاء، ونصوص المحادثات، ومقاييس اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) تحت سيطرتك دون رسوم ترخيص لكل وكيل. تتوسع المنصة من مكتب دعم لشخص واحد إلى عملية متعددة الفرق مع سير عمل مخصص، ومقالات قاعدة المعرفة، وتتبع الوقت.
الميزات الأساسية في Zammad
صندوق وارد متعدد القنوات
اسحب التذاكر من البريد الإلكتروني، والدردشة عبر الويب، وتليجرام، وتويتر، وفيسبوك، والهاتف إلى قائمة انتظار واحدة حتى لا يضطر الوكلاء أبدًا إلى التبديل بين الأدوات.
SLA والتصعيد
تحديد أهداف الاستجابة والحل لكل عميل أو نوع تذكرة، مع تصعيدات تلقائية عند تجاوز المواعيد النهائية.
قاعدة المعرفة
انشر مقالات عامة وداخلية مع دعم متعدد اللغات لتجنب التذاكر المتكررة وتأهيل وكلاء جدد بشكل أسرع.
بحث بالنص الكامل
البحث المدعوم بـ Elasticsearch عبر كل تذكرة ومقالة وسجل عميل يعرض النتائج في غضون أجزاء من الثانية حتى على نطاق واسع.
سير عمل مخصصة
أنشئ أتمتة تعتمد على المشغلات ومهام مجدولة تقوم بتوجيه التذاكر وإرسال الردود وتحديث الحقول دون كتابة أي تعليمات برمجية.
REST API و webhooks
ادمج Zammad مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs)، وأدوات المراقبة، وروبوتات الدردشة من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة وخطافات الويب الصادرة.
لماذا تشغّل Zammad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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