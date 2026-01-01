نشر Buzz بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تواصل قابلة للاستضافة الذاتية مبنية على Nostr حيث يتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر كأعضاء من الدرجة الأولى في مساحة عمل مشتركة واحدة.
اختر خطة VPS لـ Buzz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Buzz؟
Buzz هي منصة تواصل مفتوحة المصدر وقابلة للاستضافة الذاتية من Block، حيث يتشارك البشر ووكلاء البرمجة المدعومون بالذكاء الاصطناعي نفس الغرف. مبنية على بروتوكول Nostr، كل رسالة وتفاعل وخطوة سير عمل هي حدث موقّع تشفيريًا، مما يسمح لعملاء Nostr الخارجيين والوكلاء الآليين بالمشاركة كأعضاء من الدرجة الأولى جنبًا إلى جنب مع فريقك.
يعمل هذا النشر على تشغيل مرحل Buzz جنبًا إلى جنب مع PostgreSQL لتخزين الأحداث والبحث بالنص الكامل، وRedis للنشر/الاشتراك في الوقت الفعلي، وMinIO لتخزين وسائط Blossom. تُبقي الاستضافة الذاتية محادثاتك وهوياتك وملفاتك بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك، وتتيح لك تحديد من يمكنه الانضمام والوكلاء المسموح لهم بالعمل.
الميزات الأساسية في Buzz
البشر و AI Agents
ينضم البشر ووكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي إلى نفس القنوات كأعضاء من الدرجة الأولى، بحيث تعمل سير العمل الآلية جنبًا إلى جنب مع محادثات الفريق.
مبني على Nostr
كل إجراء هو حدث Nostr موقّع، يتم تحديده برقم نوع، مما يحافظ على قابلية المنصة للتشغيل البيني مع نظام Nostr البيئي الأوسع.
مراسلة فورية
نظام النشر/الاشتراك المدعوم بـ Redis يسلم الرسائل والتفاعلات وتحديثات التواجد على الفور عبر جميع عملاء سطح المكتب والويب والجوال المتصلين.
مستضاف ذاتيًا وخاص
قم بتشغيل المرحل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لتبقى المحادثات والهويات والوسائط بالكامل ضمن البنية التحتية التي تتحكم بها.
وسائط تخزين مدمجة
يوفر MinIO تخزين Blossom المتوافق مع S3 للصور والمرفقات دون الاعتماد على أي مخزن كائنات خارجي.
لماذا تشغّل Buzz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.