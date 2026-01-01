نشر Fireshare بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استضافة ذاتية لمشاركة مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالألعاب، مع روابط فريدة قابلة للمشاركة وإمكانية وصول محمية بكلمة مرور.
اختر خطة VPS لـ Fireshare
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Fireshare؟
Fireshare هي منصة استضافة ذاتية لمشاركة الوسائط مصممة لمشاركة مقاطع الألعاب ومقاطع الفيديو والصور من خلال روابط فريدة قابلة للمشاركة لكل عنصر. قم بتحميل تسجيلاتك مرة واحدة وشاركها بشكل فردي مع الأصدقاء أو بشكل عام — يحصل كل مقطع على عنوان URL خاص به، مع حماية اختيارية بكلمة مرور للعناصر التي ترغب في الاحتفاظ بها شبه خاصة.
على عكس خدمات الفيديو السحابية، يعمل Fireshare بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون قيود على التحميل، وبدون علامات مائية، ولا يتطلب حسابًا للمشاهدين. يتم تنظيم المحتوى حسب اللعبة، ويمكن تصفحه عبر موجز عام أو خاص، ويمكن الاشتراك فيه عبر RSS — مما يمنح جمهورك مكانًا مناسبًا لمحتوى الفيديو الخاص بك دون إرسالهم إلى منصة خارجية.
الميزات الأساسية في Fireshare
روابط قابلة للمشاركة لكل مقطع
يحصل كل فيديو وصورة على عنوان URL عام فريد يمكنك مشاركته مباشرةً — لا يوجد إنشاء حساب إجباري أو إعادة توجيه للمنصة للمشاهدين.
مشاركة محمية بكلمة مرور
اقفل المقاطع الفردية أو خلاصتك بالكامل بكلمة مرور لتتحكم بدقة في من يمكنه مشاهدة محتواك.
تنظيم قائم على الألعاب
قم بوضع علامات وتصفح المحتوى حسب عنوان اللعبة، مما يحافظ على تنظيم مقاطعك ويسهل على المشاهدين العثور على لقطات للعبة معينة.
دعم تغذية RSS
ينشئ Fireshare خلاصات RSS حتى يتمكن المتابعون من الاشتراك وتلقي الإشعارات كلما نشرت مقاطع أو صورًا جديدة.
تحويل ترميز الفيديو المُدمج
يعالج تحويل الترميز المستند إلى وحدة المعالجة المركزية (CPU) التحميلات تلقائيًا إلى تنسيقات محسّنة للويب، بحيث يتم تشغيل المقاطع بسلاسة في أي متصفح دون الحاجة إلى تحويل يدوي.
لماذا تشغّل Fireshare على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
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