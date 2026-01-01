Fireshare هي منصة استضافة ذاتية لمشاركة الوسائط مصممة لمشاركة مقاطع الألعاب ومقاطع الفيديو والصور من خلال روابط فريدة قابلة للمشاركة لكل عنصر. قم بتحميل تسجيلاتك مرة واحدة وشاركها بشكل فردي مع الأصدقاء أو بشكل عام — يحصل كل مقطع على عنوان URL خاص به، مع حماية اختيارية بكلمة مرور للعناصر التي ترغب في الاحتفاظ بها شبه خاصة.

على عكس خدمات الفيديو السحابية، يعمل Fireshare بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون قيود على التحميل، وبدون علامات مائية، ولا يتطلب حسابًا للمشاهدين. يتم تنظيم المحتوى حسب اللعبة، ويمكن تصفحه عبر موجز عام أو خاص، ويمكن الاشتراك فيه عبر RSS — مما يمنح جمهورك مكانًا مناسبًا لمحتوى الفيديو الخاص بك دون إرسالهم إلى منصة خارجية.