نشر MetaTrader 5 بتثبيت بنقرة واحدة.
قم بتشغيل ميتاتريدر 5 في المتصفح عبر KasmVNC لتداول الفوركس وعقود الفروقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى جهاز ويندوز مخصص.
اختر خطة VPS لـ MetaTrader 5
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MetaTrader 5؟
MetaTrader 5 هو منصة التداول بالتجزئة الأكثر شعبية في العالم للفوركس والأسهم والعقود الآجلة وعقود الفروقات والعملات المشفرة — يستخدمها ملايين المتداولين وتدعمها مئات شركات الوساطة حول العالم. يقوم هذا القالب بتشغيل الإصدار الكامل من MetaTrader 5 الخاص بنظام Windows داخل حاوية Wine-on-Linux، مكشوفًا عبر KasmVNC حتى تتمكن من الوصول إليه من أي متصفح دون تثبيت عميل سطح المكتب محليًا.
تتيح استضافة MT5 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للمتداولين الحصول على محطة تداول عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تشغل المستشارين الخبراء (EAs) واشتراكات نسخ التداول دون الحاجة إلى إبقاء جهاز كمبيوتر مكتبي قيد التشغيل. تتيح لك الواجهة الأمامية KasmVNC المستندة إلى المتصفح تسجيل الدخول من أي مكان — سطح مكتب أو جهاز لوحي أو هاتف — دون تثبيت عميل MT5 الخاص على كل جهاز.
الميزات الأساسية في MetaTrader 5
EAs الدائمة
تشغيل المستشارين الخبراء واشتراكات نسخ التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون إبقاء جهاز كمبيوتر مكتبي قيد التشغيل — يتولى خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التعامل مع أحداث السوق الليلية وعطلات نهاية الأسبوع تلقائيًا.
الوصول إلى المتصفح
اتصل بمنصة MT5 الخاصة بك من أي جهاز باستخدام متصفح حديث عبر KasmVNC — سواء كان جهاز كمبيوتر مكتبي، أو جهاز لوحي، أو هاتف — لا حاجة لتثبيت Windows.
ربط أي وسيط
استخدم أي وسيط MetaTrader 5 — المئات يدعمون MT5 بما في ذلك IC Markets، Pepperstone، FxPro، OANDA، XM، والعديد من الآخرين حول العالم.
الرسوم البيانية والمؤشرات
رسم بياني كامل لـ MT5 مع مؤشرات فنية، وعمق السوق، وتحليل متعدد الأطر الزمنية، ونصوص مؤشرات مخصصة عبر MQL5.
التداول الخوارزمي
MQL5 IDE داخل المنصة لكتابة المستشارين الخبراء والمؤشرات المخصصة والسكربتات — بالإضافة إلى تكامل Python RPyC الاختياري للأتمتة الخارجية.
تهيئة دائمة
يستمر ملف تعريف المحطة الطرفية الخاص بك، والقوالب، والمستشارون الخبراء، والمؤشرات، وبيانات اعتماد الحساب عبر عمليات إعادة تشغيل الحاوية من خلال وحدة تخزين تكوين مخصصة.
لماذا تشغّل MetaTrader 5 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
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