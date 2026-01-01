MetaTrader 5 هو منصة التداول بالتجزئة الأكثر شعبية في العالم للفوركس والأسهم والعقود الآجلة وعقود الفروقات والعملات المشفرة — يستخدمها ملايين المتداولين وتدعمها مئات شركات الوساطة حول العالم. يقوم هذا القالب بتشغيل الإصدار الكامل من MetaTrader 5 الخاص بنظام Windows داخل حاوية Wine-on-Linux، مكشوفًا عبر KasmVNC حتى تتمكن من الوصول إليه من أي متصفح دون تثبيت عميل سطح المكتب محليًا.

تتيح استضافة MT5 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للمتداولين الحصول على محطة تداول عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تشغل المستشارين الخبراء (EAs) واشتراكات نسخ التداول دون الحاجة إلى إبقاء جهاز كمبيوتر مكتبي قيد التشغيل. تتيح لك الواجهة الأمامية KasmVNC المستندة إلى المتصفح تسجيل الدخول من أي مكان — سطح مكتب أو جهاز لوحي أو هاتف — دون تثبيت عميل MT5 الخاص على كل جهاز.