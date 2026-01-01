نشر DuckDNS بنقرة واحدة.
عميل DNS ديناميكي مجاني يحافظ تلقائيًا على توجيه نطاقك إلى عنوان IP الحالي الخاص بك بدون IP ثابت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DuckDNS؟
Duck DNS هي خدمة DNS ديناميكية مجانية يثق بها الملايين من مستخدمي المختبرات المنزلية والمستضيفين الذاتيين للحفاظ على وصول موثوق به إلى الخوادم والأجهزة خلف اتصالات الإنترنت المنزلية. تقوم معظم شركات تزويد خدمة الإنترنت (ISPs) بتعيين عناوين IP متغيرة، لكن Duck DNS يحل هذه المشكلة من خلال المراقبة المستمرة لعنوان IP العام الخاص بك وتحديث النطاق الفرعي الذي اخترته لحظة تغييره — كل ذلك مجانًا.
يقوم هذا القالب بتشغيل حاوية عميل Duck DNS الرسمية في وضع شبكة المضيف، مما يمنحها رؤية دقيقة لعنوان IP. تستمر التكوينات عبر عمليات إعادة التشغيل لذلك لا تُفقد إعدادات النطاق الفرعي والرمز المميز الخاصة بك أبدًا. سواء كنت بحاجة إلى وصول مستقر إلى خادم منزلي، أو مشروع Raspberry Pi، أو تطبيق VPS مستضاف ذاتيًا، فإن Duck DNS يلغي الحاجة إلى الدفع مقابل عنوان IP ثابت أو خدمة DDNS تجارية.
الميزات الأساسية في DuckDNS
تحديثات IP التلقائية
يكتشف متى يتغير عنوان IP العام الخاص بك ويحدّث نطاقك الفرعي في Duck DNS على الفور، مما يحافظ على الوصول دون انقطاع.
دعم IPv4 و IPv6
يعمل مع كلتا عائلتي العناوين، بحيث يظل نطاقك الفرعي محدثًا بغض النظر عن تعيين إصدار IP من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
نطاقات فرعية متعددة
يدير العديد من النطاقات الفرعية لـ Duck DNS في حاوية واحدة من خلال توفير قائمة مفصولة بفواصل بأسماء النطاقات الفرعية.
تشغيل VPS دائم
التشغيل على خادم افتراضي خاص (VPS) يضمن تشغيل التحديثات في الموعد المحدد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما تتم إعادة تشغيل معدات الشبكة المنزلية أو تفقد الطاقة.
تكوين دائم
يخزن إعدادات الرمز المميز والنطاق الفرعي الخاص بك في وحدة تخزين مخصصة بحيث يستأنف العميل عمله بشكل صحيح بعد إعادة تشغيل الحاوية.
لماذا تشغّل DuckDNS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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