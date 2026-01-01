Duck DNS هي خدمة DNS ديناميكية مجانية يثق بها الملايين من مستخدمي المختبرات المنزلية والمستضيفين الذاتيين للحفاظ على وصول موثوق به إلى الخوادم والأجهزة خلف اتصالات الإنترنت المنزلية. تقوم معظم شركات تزويد خدمة الإنترنت (ISPs) بتعيين عناوين IP متغيرة، لكن Duck DNS يحل هذه المشكلة من خلال المراقبة المستمرة لعنوان IP العام الخاص بك وتحديث النطاق الفرعي الذي اخترته لحظة تغييره — كل ذلك مجانًا.

يقوم هذا القالب بتشغيل حاوية عميل Duck DNS الرسمية في وضع شبكة المضيف، مما يمنحها رؤية دقيقة لعنوان IP. تستمر التكوينات عبر عمليات إعادة التشغيل لذلك لا تُفقد إعدادات النطاق الفرعي والرمز المميز الخاصة بك أبدًا. سواء كنت بحاجة إلى وصول مستقر إلى خادم منزلي، أو مشروع Raspberry Pi، أو تطبيق VPS مستضاف ذاتيًا، فإن Duck DNS يلغي الحاجة إلى الدفع مقابل عنوان IP ثابت أو خدمة DDNS تجارية.