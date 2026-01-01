خصم يصل إلى 68% على DDNS Updater

نشر DDNS Updater بنقرة واحدة.

محدث DNS ديناميكي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يحافظ على مزامنة سجلات A و AAAA عبر أكثر من 40 مزود DNS.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر DDNS Updater بنقرة واحدة.

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4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
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KVM 2
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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589/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DDNS Updater؟

DDNS Updater هي خدمة Go مفتوحة المصدر تحافظ على توجيه سجلات DNS A و AAAA إلى عنوان IP الصحيح عبر أكثر من 40 مزود DNS — مثل Cloudflare، و Gandi، و Namecheap، و Hetzner، و OVH، و Hurricane Electric، و DuckDNS، و Google Domains، وغيرها الكثير — من ملف تكوين واحد. يعمل كعميل بلا واجهة رسومية يحتاج فقط إلى اتصال صادر، مع إمكانية رؤية حالته عبر سجلات الحاوية أو لوحة تحكم HTTP مدمجة يمكن الوصول إليها عبر إعادة توجيه منفذ SSH عندما ترغب في عرض من خلال المتصفح.

استضافة DDNS Updater ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك عميلاً مستقرًا يعمل دائمًا يمكنه تحديث سجلات DNS لأجهزة التوجيه المنزلية، وبوابات إنترنت الأشياء (IoT)، والخوادم الثانوية، أو أي نقطة نهاية أخرى يتغير عنوان IP العام الخاص بها. تبقى بيانات اعتماد المزود ومنطق التحديث داخل البنية التحتية الخاصة بك، ويمكن لمثيل واحد إدارة السجلات التي تغطي نطاقات ومزودين متعددين بالتوازي.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في DDNS Updater

أكثر من 40 مزود DNS

تحديث السجلات على Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, وعشرات غيرها من مثيل واحد.

فحوصات دورية

وتيرة استقصاء قابلة للتكوين مع فترات تهدئة بحيث يتم جلب عنوان IP العام وتحديث السجلات فقط عند الحاجة الفعلية.

IPv4 و IPv6

يتتبع سجلات A و AAAA في نفس الوقت، مع الرجوع بسلاسة عندما تكون عائلة عنوان واحدة فقط متاحة على الاتصال الصاعد.

لوحة معلومات الحالة المدمجة

لوحة تحكم للقراءة فقط ومحلية تعرض حالة السجل الحالية، ووقت آخر تحديث، وعنوان IP المرصود، وأخطاء لكل سجل عند الوصول إليها عبر إعادة توجيه منفذ SSH.

جلب IP من مزودين متعددين

يتم تحديد عنوان IP العام عن طريق دمج العديد من المزودين المستندين إلى HTTP و DNS، بحيث لا يؤدي انقطاع واحد في المصدر إلى حظر جميع التحديثات.

إشعارات عبر shoutrrr

يرسل تكامل shoutrrr الاختياري تنبيهات إلى ديسكورد، سلاك، تيليجرام، أو البريد الإلكتروني عندما يفشل تحديث أو يتم اكتشاف تغيير في عنوان IP.

لماذا تشغّل DDNS Updater على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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