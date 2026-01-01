نشر DDNS Updater بنقرة واحدة.
محدث DNS ديناميكي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يحافظ على مزامنة سجلات A و AAAA عبر أكثر من 40 مزود DNS.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DDNS Updater؟
DDNS Updater هي خدمة Go مفتوحة المصدر تحافظ على توجيه سجلات DNS A و AAAA إلى عنوان IP الصحيح عبر أكثر من 40 مزود DNS — مثل Cloudflare، و Gandi، و Namecheap، و Hetzner، و OVH، و Hurricane Electric، و DuckDNS، و Google Domains، وغيرها الكثير — من ملف تكوين واحد. يعمل كعميل بلا واجهة رسومية يحتاج فقط إلى اتصال صادر، مع إمكانية رؤية حالته عبر سجلات الحاوية أو لوحة تحكم HTTP مدمجة يمكن الوصول إليها عبر إعادة توجيه منفذ SSH عندما ترغب في عرض من خلال المتصفح.
استضافة DDNS Updater ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك عميلاً مستقرًا يعمل دائمًا يمكنه تحديث سجلات DNS لأجهزة التوجيه المنزلية، وبوابات إنترنت الأشياء (IoT)، والخوادم الثانوية، أو أي نقطة نهاية أخرى يتغير عنوان IP العام الخاص بها. تبقى بيانات اعتماد المزود ومنطق التحديث داخل البنية التحتية الخاصة بك، ويمكن لمثيل واحد إدارة السجلات التي تغطي نطاقات ومزودين متعددين بالتوازي.
الميزات الأساسية في DDNS Updater
أكثر من 40 مزود DNS
تحديث السجلات على Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, وعشرات غيرها من مثيل واحد.
فحوصات دورية
وتيرة استقصاء قابلة للتكوين مع فترات تهدئة بحيث يتم جلب عنوان IP العام وتحديث السجلات فقط عند الحاجة الفعلية.
IPv4 و IPv6
يتتبع سجلات A و AAAA في نفس الوقت، مع الرجوع بسلاسة عندما تكون عائلة عنوان واحدة فقط متاحة على الاتصال الصاعد.
لوحة معلومات الحالة المدمجة
لوحة تحكم للقراءة فقط ومحلية تعرض حالة السجل الحالية، ووقت آخر تحديث، وعنوان IP المرصود، وأخطاء لكل سجل عند الوصول إليها عبر إعادة توجيه منفذ SSH.
جلب IP من مزودين متعددين
يتم تحديد عنوان IP العام عن طريق دمج العديد من المزودين المستندين إلى HTTP و DNS، بحيث لا يؤدي انقطاع واحد في المصدر إلى حظر جميع التحديثات.
إشعارات عبر shoutrrr
يرسل تكامل shoutrrr الاختياري تنبيهات إلى ديسكورد، سلاك، تيليجرام، أو البريد الإلكتروني عندما يفشل تحديث أو يتم اكتشاف تغيير في عنوان IP.
لماذا تشغّل DDNS Updater على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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