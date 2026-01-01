نشر Domain Locker بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لمراقبة وإدارة محافظ النطاقات مع التتبع التلقائي لـ DNS و SSL و WHOIS.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Domain Locker؟
Domain Locker هي منصة مستضافة ذاتيًا مصممة للمطورين والشركات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يديرون أسماء نطاقات متعددة عبر مسجلي النطاقات. تقوم تلقائيًا بجمع سجلات DNS وتفاصيل شهادة SSL وبيانات WHOIS والنطاقات الفرعية ومعلومات عنوان IP لكل نطاق في محفظتك، مما يمنحك مكانًا واحدًا لتتبع صحة النطاق وتاريخه.
تُعلمك عمليات تكامل التنبيهات — بما في ذلك البريد الإلكتروني وwebhooks وتيليجرام وسيجنال — بالانتهاءات الوشيكة وتغييرات DNS والشذوذات الأمنية قبل أن تتحول إلى حوادث. تكمل التحليلات التفاعلية وتتبع التكاليف مجموعة الميزات، مما يجعل Domain Locker أداة تشغيلية كاملة لأي شخص يهتم بأصول نطاقاته. يحافظ الاستضافة الذاتية على جميع بيانات المسجل وDNS الحساسة تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الأساسية في Domain Locker
مراقبة النطاق المؤتمتة
يجمع باستمرار سجلات DNS وشهادات SSL وبيانات WHOIS ومعلومات النطاقات الفرعية بحيث يكون لديك دائمًا عرض محدث لكل نطاق.
تنبيهات انتهاء الصلاحية والتغيير
يرسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني، أو webhooks، أو Telegram، أو Signal عندما يقترب نطاق من الانتهاء أو يتغير سجل DNS بشكل غير متوقع.
تدقيق الأمان
يحلل تكوينات النطاق بحثًا عن التكوينات الخاطئة ويقترح تحسينات ملموسة لتعزيز إعدادات DNS والشهادة الخاصة بك.
التحليلات والتاريخ
توضح الرسوم البيانية والجداول الزمنية التفاعلية كيف تطورت تكوينات النطاق وأداؤه بمرور الوقت لتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تتبع التكلفة والأصول
يسجل أسعار الشراء وتكاليف التجديد والقيم السوقية المقدرة حتى تتمكن من إدارة محافظ النطاقات كأصول مالية.
لماذا تشغّل Domain Locker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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