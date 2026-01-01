خصم يصل إلى 68% على Domain Locker

نشر Domain Locker بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر لمراقبة وإدارة محافظ النطاقات مع التتبع التلقائي لـ DNS و SSL و WHOIS.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Domain Locker بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Domain Locker

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Domain Locker؟

Domain Locker هي منصة مستضافة ذاتيًا مصممة للمطورين والشركات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يديرون أسماء نطاقات متعددة عبر مسجلي النطاقات. تقوم تلقائيًا بجمع سجلات DNS وتفاصيل شهادة SSL وبيانات WHOIS والنطاقات الفرعية ومعلومات عنوان IP لكل نطاق في محفظتك، مما يمنحك مكانًا واحدًا لتتبع صحة النطاق وتاريخه.

تُعلمك عمليات تكامل التنبيهات — بما في ذلك البريد الإلكتروني وwebhooks وتيليجرام وسيجنال — بالانتهاءات الوشيكة وتغييرات DNS والشذوذات الأمنية قبل أن تتحول إلى حوادث. تكمل التحليلات التفاعلية وتتبع التكاليف مجموعة الميزات، مما يجعل Domain Locker أداة تشغيلية كاملة لأي شخص يهتم بأصول نطاقاته. يحافظ الاستضافة الذاتية على جميع بيانات المسجل وDNS الحساسة تحت سيطرتك الكاملة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Domain Locker

مراقبة النطاق المؤتمتة

يجمع باستمرار سجلات DNS وشهادات SSL وبيانات WHOIS ومعلومات النطاقات الفرعية بحيث يكون لديك دائمًا عرض محدث لكل نطاق.

تنبيهات انتهاء الصلاحية والتغيير

يرسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني، أو webhooks، أو Telegram، أو Signal عندما يقترب نطاق من الانتهاء أو يتغير سجل DNS بشكل غير متوقع.

تدقيق الأمان

يحلل تكوينات النطاق بحثًا عن التكوينات الخاطئة ويقترح تحسينات ملموسة لتعزيز إعدادات DNS والشهادة الخاصة بك.

التحليلات والتاريخ

توضح الرسوم البيانية والجداول الزمنية التفاعلية كيف تطورت تكوينات النطاق وأداؤه بمرور الوقت لتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تتبع التكلفة والأصول

يسجل أسعار الشراء وتكاليف التجديد والقيم السوقية المقدرة حتى تتمكن من إدارة محافظ النطاقات كأصول مالية.

لماذا تشغّل Domain Locker على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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