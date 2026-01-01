نشر BunkerM بنقرة واحدة.
وسيط MQTT متكامل من Eclipse Mosquitto مع لوحة تحكم ويب، وإدارة قوائم التحكم بالوصول (ACL)، ومراقبة مباشرة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام BunkerM؟
يجمع BunkerM بين Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم إدارة كاملة في حاوية واحدة، لتحصل على وسيط MQTT جاهز للإنتاج دون الحاجة لتعديل ملفات التكوين يدويًا أو تثبيت واجهة مستخدم منفصلة. تتعامل واجهة الويب المضمنة مع الأمان الديناميكي، وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) للعملاء والأدوار، واستكشاف المواضيع المباشر، وسجل الرسائل مع إمكانية إعادة التشغيل — كل ذلك مدعوم بمتجر SQLite محلي يلتقط كل رسالة منشورة.
استضافة BunkerM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قياسات أداء الجهاز، وقواعد ACL، والرسائل التاريخية على بنية تحتية تتحكم بها، مع عملاء غير محدودين وبدون رسوم لكل رسالة. تتضمن الصورة كاشفًا للشذوذ الإحصائي ومحرك أتمتة محلي للنشر المستند إلى cron والمراقبين المستندين إلى الشروط، وكلها تعمل داخل الحاوية بدون أي اعتماد على السحابة.
الميزات الأساسية في BunkerM
Mosquitto مع واجهة مستخدم الويب
يتضمن Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم كاملة في حاوية واحدة، مع دعم MQTT 3.1.1 و MQTT 5 جاهزًا للاستخدام.
محرر ACL ديناميكي
إنشاء العملاء والأدوار والمجموعات بقواعد نشر واشتراك دقيقة من المتصفح، مع تصدير واستيراد JSON للنسخ الاحتياطية.
MQTT مستكشف
تصفح شجرة المواضيع المباشرة، وافحص الحمولات المحتفظ بها مع بيانات QoS الوصفية، وانشر الرسائل مباشرة من لوحة التحكم.
سجل الرسائل وإعادة التشغيل
يتم حفظ كل رسالة منشورة في مخزن SQLite محلي مع عوامل تصفية المواضيع، وبحث نص حر، وإجراء إعادة تشغيل بنقرة واحدة.
اكتشاف ذكي للحالات الشاذة
يراقب محرك إحصائي محلي معدلات النشر وخطوط الأساس للمواضيع، ويرفع تنبيهات بشأن الارتفاعات المفاجئة والانحراف والصمت غير المتوقع.
لماذا تشغّل BunkerM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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