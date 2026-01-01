يجمع BunkerM بين Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم إدارة كاملة في حاوية واحدة، لتحصل على وسيط MQTT جاهز للإنتاج دون الحاجة لتعديل ملفات التكوين يدويًا أو تثبيت واجهة مستخدم منفصلة. تتعامل واجهة الويب المضمنة مع الأمان الديناميكي، وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) للعملاء والأدوار، واستكشاف المواضيع المباشر، وسجل الرسائل مع إمكانية إعادة التشغيل — كل ذلك مدعوم بمتجر SQLite محلي يلتقط كل رسالة منشورة.

استضافة BunkerM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قياسات أداء الجهاز، وقواعد ACL، والرسائل التاريخية على بنية تحتية تتحكم بها، مع عملاء غير محدودين وبدون رسوم لكل رسالة. تتضمن الصورة كاشفًا للشذوذ الإحصائي ومحرك أتمتة محلي للنشر المستند إلى cron والمراقبين المستندين إلى الشروط، وكلها تعمل داخل الحاوية بدون أي اعتماد على السحابة.