نشر Atlas CMMS بنقرة واحدة.
منصة إدارة الصيانة مفتوحة المصدر لأوامر العمل والأصول والجدولة الوقائية على نطاق واسع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Atlas CMMS؟
Atlas CMMS هو نظام حاسوبي لإدارة الصيانة (CMMS) مستضاف ذاتيًا، مصمم لفرق المرافق والتصنيع والرعاية الصحية والضيافة والمرافق العامة. يقوم بمركزة أوامر العمل، وجداول الصيانة الوقائية، وسجلات المعدات، ومخزون قطع الغيار، وطلبات الخدمة، بحيث يشارك الفنيون والمديرون مصدرًا واحدًا للمعلومات بدلاً من التعامل مع جداول البيانات والسجلات الورقية وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني المتعددة.
يُبقي الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الأصول الحساسة، وسجلات الفنيين، وسجل الصيانة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على بائع واحد. يعمل Spring Boot على تشغيل الواجهة الخلفية، ويدعم React تطبيق الويب، ويتيح تطبيق جوال مصاحب للفنيين الميدانيين العمل دون اتصال بالإنترنت والمزامنة عند إعادة الاتصال.
الميزات الأساسية في Atlas CMMS
إدارة طلبات العمل
إنشاء وتعيين وتتبع أوامر العمل مع تحديد الأولويات وسجلات الوقت والمرفقات وسجل كامل لكل مهمة وفني.
صيانة وقائية
جدولة عمليات فحص متكررة وأتمتة إنشاء أوامر العمل من المشغلات بناءً على قراءات العدادات أو الفترات الزمنية أو أحداث الأصول.
تتبع الأصول والمخزون
فهرسة المعدات مع مقاييس وقت التوقف، وتكاليف الصيانة، ومخزون قطع الغيار مع تنبيهات المخزون بالإضافة إلى أوامر الشراء الآلية.
تطبيق ميداني للجوال
تتيح تطبيقات iOS و Android الأصلية للفنيين مسح رموز QR، وتسجيل الوقت، والتقاط الصور، وإكمال أوامر العمل مباشرة في الموقع.
التحليلات والتقارير
تغطي لوحات المعلومات المضمنة الامتثال لأوامر العمل، وموثوقية المعدات، واتجاهات فترات التوقف، واستغلال العمالة، وتحليل التكلفة.
لماذا تشغّل Atlas CMMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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