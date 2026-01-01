Atlas CMMS هو نظام حاسوبي لإدارة الصيانة (CMMS) مستضاف ذاتيًا، مصمم لفرق المرافق والتصنيع والرعاية الصحية والضيافة والمرافق العامة. يقوم بمركزة أوامر العمل، وجداول الصيانة الوقائية، وسجلات المعدات، ومخزون قطع الغيار، وطلبات الخدمة، بحيث يشارك الفنيون والمديرون مصدرًا واحدًا للمعلومات بدلاً من التعامل مع جداول البيانات والسجلات الورقية وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني المتعددة.

يُبقي الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الأصول الحساسة، وسجلات الفنيين، وسجل الصيانة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على بائع واحد. يعمل Spring Boot على تشغيل الواجهة الخلفية، ويدعم React تطبيق الويب، ويتيح تطبيق جوال مصاحب للفنيين الميدانيين العمل دون اتصال بالإنترنت والمزامنة عند إعادة الاتصال.