Pastefy هو منصة pastebin ذاتية الاستضافة تمنح المطورين والفرق بديلاً خاصًا وغنيًا بالميزات لخدمات مشاركة التعليمات البرمجية العامة. مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 100 لغة برمجة، وتنظيم المجلدات لمجموعات المقتطفات، واللصقات المحمية بكلمة مرور، وانتهاء الصلاحية القابل للتكوين، فإنه يغطي كل سيناريو لمشاركة التعليمات البرمجية دون إرسال محتوى حساس إلى خوادم طرف ثالث. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إنشاء مقتطفات برمجية من مسارات CI والمحررات وسكربتات الأتمتة.

تضمن استضافة Pastefy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مفاتيح API وبيانات اعتماد قاعدة البيانات والتكوينات الداخلية والمنطق الخاص بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. تتخلص بذلك من قيود الحجم والمعدل لخدمات pastebin العامة وتكتسب القدرة على فرض سياسات احتفاظ بالبيانات مخصصة تلبي متطلبات الأمان والامتثال لمؤسستك.