نشر Pastefy بنقرة واحدة.
pastebin ذاتي الاستضافة مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 100 لغة برمجة، وتنظيم المجلدات، وحماية بكلمة مرور، وواجهة برمجة تطبيقات REST للوصول البرمجي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pastefy؟
Pastefy هو منصة pastebin ذاتية الاستضافة تمنح المطورين والفرق بديلاً خاصًا وغنيًا بالميزات لخدمات مشاركة التعليمات البرمجية العامة. مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 100 لغة برمجة، وتنظيم المجلدات لمجموعات المقتطفات، واللصقات المحمية بكلمة مرور، وانتهاء الصلاحية القابل للتكوين، فإنه يغطي كل سيناريو لمشاركة التعليمات البرمجية دون إرسال محتوى حساس إلى خوادم طرف ثالث. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إنشاء مقتطفات برمجية من مسارات CI والمحررات وسكربتات الأتمتة.
تضمن استضافة Pastefy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مفاتيح API وبيانات اعتماد قاعدة البيانات والتكوينات الداخلية والمنطق الخاص بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. تتخلص بذلك من قيود الحجم والمعدل لخدمات pastebin العامة وتكتسب القدرة على فرض سياسات احتفاظ بالبيانات مخصصة تلبي متطلبات الأمان والامتثال لمؤسستك.
الميزات الأساسية في Pastefy
تمييز بناء الجملة
يدعم أكثر من 100 لغة برمجة ولغة ترميز مع تمييز دقيق، مما يجعل الكود المعقد قابلاً للقراءة أثناء المراجعات وجلسات تصحيح الأخطاء والبرمجة الثنائية.
لصقات محمية بكلمة مرور
قفل المقتطفات الحساسة بكلمة مرور بحيث يتمكن المستلمون المصرح لهم فقط من عرض بيانات الاعتماد، أو ملفات التكوين، أو التعليمات البرمجية الخاصة التي تتم مشاركتها أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تنظيم المجلدات
تجميع المقتطفات ذات الصلة في مجلدات والحفاظ على مجموعات منسقة من القوالب القابلة لإعادة الاستخدام، وأمثلة التكوين، وتطبيقات مرجعية.
تاريخ انتهاء صلاحية اللصق
عيّن أوقات انتهاء الصلاحية بحيث تتم إزالة معلومات التصحيح الحساسة، والرموز المميزة المؤقتة، وسجلات الحوادث تلقائيًا دون الحاجة إلى تنظيف يدوي.
وصول REST API
أنشئ واسترجع اللصقات برمجيًا من مسارات CI/CD، وإضافات المحرر، وسكربتات الأتمتة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST مباشرة.
لماذا تشغّل Pastefy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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