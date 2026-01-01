نشر SickGear بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم أتمتة عروض التلفزيون المستقر — النسخة المتفرعة طويلة الأمد وكاملة الميزات من Sick-Beard لإعدادات مسجل الفيديو الشخصي (PVR) المستضافة ذاتيًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SickGear؟
SickGear هو الفرع الأكثر استقرارًا واكتمالًا للميزات والذي يتم صيانته بواسطة المجتمع من مشروع Sick-Beard الأصلي — وهو خادم أتمتة لعروض التلفزيون مستضاف ذاتيًا يتتبع العروض التي تتابعها، ويراقب فهارس Usenet ومتتبعات التورنت للحصول على حلقات جديدة، ويسلم الإصدارات المطابقة إلى برنامج التنزيل الخاص بك للاستيراد التلقائي للمكتبة. لقد تم تطويره باستمرار منذ عام 2014 مع التركيز على الموثوقية، والتغطية الواسعة للفهارس، وواجهة مستخدم ويب مصقولة مستوحاة من تصميم Sick-Beard الأصلي.
يؤدي استضافة SickGear ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى إبقاء أتمتة التلفزيون لديك تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تظهر الحلقات في مكتبتك بعد دقائق من إصدارها. يتكامل بشكل طبيعي مع Plex وJellyfin وEmby ومجموعة وسائط Servarr الأوسع، ويعمل مع كل فهرس Newznab وTorznab تقريبًا.
الميزات الأساسية في SickGear
إظهار التتبع مع ملفات تعريف الجودة
تفضيلات خاصة بكل عرض للجودة والدقة واللغة وبرنامج الترميز تعني أن كل عنوان يتم جلبه بالتنسيق الذي تريده تمامًا.
دعم واسع للمفهرس
توافق Newznab و Torznab بالإضافة إلى المكونات الإضافية المباشرة للعديد من متتبعات التورنت الخاصة يغطي تقريبًا كل فهارس Usenet والتورنت.
تكامل أداة التنزيل الأصلية
تتيح المكونات الإضافية المدمجة لـ NZBGet و SABnzbd و Transmission و qBittorrent و Deluge و rTorrent لـ SickGear تنسيق مسار التنزيل الكامل.
بحث عن ترجمة
يجلب تكامل OpenSubtitles و Addic7ed و Podnapisi الترجمات المطابقة بلغاتك المفضلة مباشرة بعد كل تنزيل.
دعم الأنمي والصيغ الخاصة
يتعامل تكامل AniDB المدمج مع اصطلاحات التسمية الخاصة بالأنمي وترقيم الحلقات المطلق دون الحاجة إلى حلول يدوية.
لماذا تشغّل SickGear على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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