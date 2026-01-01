SickGear هو الفرع الأكثر استقرارًا واكتمالًا للميزات والذي يتم صيانته بواسطة المجتمع من مشروع Sick-Beard الأصلي — وهو خادم أتمتة لعروض التلفزيون مستضاف ذاتيًا يتتبع العروض التي تتابعها، ويراقب فهارس Usenet ومتتبعات التورنت للحصول على حلقات جديدة، ويسلم الإصدارات المطابقة إلى برنامج التنزيل الخاص بك للاستيراد التلقائي للمكتبة. لقد تم تطويره باستمرار منذ عام 2014 مع التركيز على الموثوقية، والتغطية الواسعة للفهارس، وواجهة مستخدم ويب مصقولة مستوحاة من تصميم Sick-Beard الأصلي.

يؤدي استضافة SickGear ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى إبقاء أتمتة التلفزيون لديك تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تظهر الحلقات في مكتبتك بعد دقائق من إصدارها. يتكامل بشكل طبيعي مع Plex وJellyfin وEmby ومجموعة وسائط Servarr الأوسع، ويعمل مع كل فهرس Newznab وTorznab تقريبًا.