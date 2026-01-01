نشر Jellystat بنقرة واحدة.
لوحة تحكم مفتوحة المصدر للإحصائيات والرؤى لخادم وسائط Jellyfin مع تتبع مفصل للتشغيل وتحليلات المستخدمين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jellystat؟
Jellystat هو تطبيق إحصائيات مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لخادم وسائط Jellyfin، مستوحى من أسلوب تحليلات Tautulli لـ Plex. يتصل بواجهة برمجة تطبيقات خادم Jellyfin الخاص بك ويجمع باستمرار بيانات التشغيل ونشاط المستخدم ومعلومات المكتبة، ويعرض كل ذلك من خلال رسوم بيانية تفاعلية ولوحات معلومات مفصلة لكل مستخدم.
استضافة Jellystat ذاتيًا على VPS تحافظ على سجل المشاهدة وتحليلات الخادم لديك تحت سيطرتك الكاملة، بعيدًا عن خدمات التتبع التابعة لجهات خارجية. تحتفظ قاعدة بيانات PostgreSQL المدمجة ببيانات التشغيل التاريخية عبر تحديثات الحاويات، ويقوم نظام النسخ الاحتياطي المدمج بحفظ إحصائياتك وتكوينك بحيث تبقى التحليلات سليمة بعد الترقيات والترحيلات دون الحاجة إلى عمليات تصدير يدوية.
الميزات الأساسية في Jellystat
تتبع التشغيل
يتم تسجيل كل بث من Jellyfin مع المستخدم والعنصر والجهاز ومدة المشاهدة، بحيث يكون لديك سجل كامل لنشاط خادم الوسائط.
رؤى نشاط المستخدم
تعرض لوحات معلومات كل مستخدم وقت المشاهدة والمحتوى المفضل وأنماط المشاهدة عبر أفراد الأسرة لتوفير تفاصيل شفافة حول استخدام الوسائط.
إحصائيات المكتبة
تُظهر التحليلات التفصيلية للأفلام والبرامج والمحتويات الأخرى حسب النوع وبرنامج الترميز والدقة شكل مكتبة الوسائط الخاصة بك.
نسخ احتياطية مدمجة
النسخ الاحتياطي والاستعادة بنقرة واحدة لقاعدة بيانات Jellystat يحافظ على أمان إحصائياتك التاريخية عبر الترقيات والترحيلات وتغييرات المضيف.
مصادقة آمنة
يحمي تسجيل الدخول المستند إلى JWT لوحة تحكم التحليلات من الوصول العام دون الاعتماد على حسابات مستخدمي Jellyfin لتسجيل الدخول.
لماذا تشغّل Jellystat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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