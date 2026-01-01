Jellystat هو تطبيق إحصائيات مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لخادم وسائط Jellyfin، مستوحى من أسلوب تحليلات Tautulli لـ Plex. يتصل بواجهة برمجة تطبيقات خادم Jellyfin الخاص بك ويجمع باستمرار بيانات التشغيل ونشاط المستخدم ومعلومات المكتبة، ويعرض كل ذلك من خلال رسوم بيانية تفاعلية ولوحات معلومات مفصلة لكل مستخدم.

استضافة Jellystat ذاتيًا على VPS تحافظ على سجل المشاهدة وتحليلات الخادم لديك تحت سيطرتك الكاملة، بعيدًا عن خدمات التتبع التابعة لجهات خارجية. تحتفظ قاعدة بيانات PostgreSQL المدمجة ببيانات التشغيل التاريخية عبر تحديثات الحاويات، ويقوم نظام النسخ الاحتياطي المدمج بحفظ إحصائياتك وتكوينك بحيث تبقى التحليلات سليمة بعد الترقيات والترحيلات دون الحاجة إلى عمليات تصدير يدوية.