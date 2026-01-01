Pterodactyl هي لوحة إدارة خوادم الألعاب الرائدة مفتوحة المصدر، موثوق بها من قبل مزودي الاستضافة ومجتمعات الألعاب في جميع أنحاء العالم. يعمل كل خادم ألعاب في حاوية Docker خاصة به، مما يمنع تعارض الموارد ويحمي الخوادم الأخرى على نفس الجهاز من التأثر في حال تعرض أحدها للاختراق. توفر الواجهة الحديثة القائمة على React لمالكي الخوادم وصولاً فوريًا إلى وحدة التحكم، وإدارة الملفات، وجدولة النسخ الاحتياطي، ومراقبة الموارد.

تتيح استضافة Pterodactyl ذاتيًا التخلص من الرسوم لكل خادم التي تفرضها منصات الاستضافة المدارة وتمنح المسؤولين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، وتكاملات المصادقة، و"eggs" مخصصة للألعاب غير المدعومة. يغطي هذا النشر اللوحة مع MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على العقد التي ستعمل عليها خوادم الألعاب.