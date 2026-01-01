نشر Pterodactyl بنقرة واحدة.
لوحة إدارة خادم الألعاب مفتوحة المصدر مع عزل Docker، ووحدة تحكم في الوقت الفعلي، ودعم لمئات الألعاب.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pterodactyl؟
Pterodactyl هي لوحة إدارة خوادم الألعاب الرائدة مفتوحة المصدر، موثوق بها من قبل مزودي الاستضافة ومجتمعات الألعاب في جميع أنحاء العالم. يعمل كل خادم ألعاب في حاوية Docker خاصة به، مما يمنع تعارض الموارد ويحمي الخوادم الأخرى على نفس الجهاز من التأثر في حال تعرض أحدها للاختراق. توفر الواجهة الحديثة القائمة على React لمالكي الخوادم وصولاً فوريًا إلى وحدة التحكم، وإدارة الملفات، وجدولة النسخ الاحتياطي، ومراقبة الموارد.
تتيح استضافة Pterodactyl ذاتيًا التخلص من الرسوم لكل خادم التي تفرضها منصات الاستضافة المدارة وتمنح المسؤولين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، وتكاملات المصادقة، و"eggs" مخصصة للألعاب غير المدعومة. يغطي هذا النشر اللوحة مع MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على العقد التي ستعمل عليها خوادم الألعاب.
الميزات الأساسية في Pterodactyl
Docker عزل
يعمل كل خادم لعبة في حاويته الخاصة، مما يمنع تعارض الموارد ويحافظ على أمان النظام المضيف حتى لو تم اختراق الخادم.
وحدة التحكم في الوقت الفعلي
تمنح وحدة تحكم الويب المدعومة بتقنية WebSocket اللاعبين والمسؤولين وصولاً مباشرًا إلى مخرجات الخادم وأوامره مباشرة من المتصفح.
النسخ الاحتياطي التلقائي
جدولة النسخ الاحتياطي المضمنة تخزن لقطات الخادم في تخزين متوافق مع S3، مما يحمي بيانات عالم اللعبة دون تدخل يدوي.
التحجيم متعدد العقد
إدارة خوادم الألعاب المنتشرة عبر أجهزة مادية متعددة من لوحة تحكم واحدة، مع توسيع السعة عن طريق إضافة عقد Wings مع نمو الطلب.
بيض المجتمع
مئات من البيضات التي ساهم بها المجتمع تغطي Minecraft و Rust و ARK و Counter-Strike والمزيد — انشر أي لعبة مدعومة في ثوانٍ.
لماذا تشغّل Pterodactyl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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