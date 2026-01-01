نشر Plone بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى آمن ومفتوح المصدر موثوق به من قبل الحكومات والجامعات والشركات لأكثر من عقدين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Plone؟
Plone هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر ناضج ومخصص للمؤسسات، مبني على أساس قوي من بايثون. يدعم آلاف المواقع عبر الوكالات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية والشركات العالمية، مع سجل حافل لأكثر من 20 عامًا دون الإبلاغ عن أي ثغرة أمنية واحدة لتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد. يأتي Plone 6 بواجهة المستخدم الكلاسيكية (Classic UI) — وهي بيئة تحرير كاملة الميزات مع تحكم دقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، ومحتوى متعدد اللغات، وإدارة الإصدارات، ونظام بيئي غني من الإضافات يتجاوز 300 حزمة.
تمنحك استضافة Plone ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لمحتواك وبيانات المستخدمين، ولا تتطلب تراخيص لكل مقعد، وتوفر مرونة لتوسيع المنصة من خلال إضافات بايثون وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) التي تدعم سير عمل النشر اللامركزي (headless) والمختلط.
الميزات الأساسية في Plone
الأمان المؤسسي
يتمتع Plone بسجل أمني يمتد لـ 20 عامًا وفريق أمني متخصص — مما يجعله نظام إدارة المحتوى المفضل للمؤسسات الحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية التي لا يمكنها تحمل الاختراقات.
التحكم الدقيق في الوصول
تحديد الأدوار والأذونات على أي مستوى من شجرة المحتوى، بحيث يرى المحررون والمراجعون والقراء ويعدلون فقط ما يُسمح لهم بالوصول إليه.
إصدارات المحتوى الكامل
يتم تتبع كل تغيير في المحتوى ويمكن التراجع عنه — قارن الإصدارات، واستعد الحالات السابقة، وحافظ على سجل تدقيق كامل دون الحاجة إلى إضافات إضافية.
الدعم متعدد اللغات
إدارة المحتوى بلغات متعددة مع سير عمل ترجمة مدمجة، وتنقل يراعي اللغة، وضوابط نشر خاصة بكل لغة.
REST API
تكشف طبقة plone.restapi عن جميع المحتوى والتكوين كنقاط نهاية JSON، مما يتيح النشر اللامركزي وتطبيقات الهاتف المحمول وعمليات التكامل مع جهات خارجية.
نظام بيئي للإضافات قابل للتوسيع
أكثر من 300 إضافة مجتمعية تغطي التجارة الإلكترونية، ومصادقة LDAP، والبحث المتقدم، وسير العمل المخصص — كلها قابلة للتثبيت دون الحاجة إلى تعديل الكود الأساسي.
لماذا تشغّل Plone على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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