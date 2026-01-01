نشر MLflow بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتتبع تجارب تعلم الآلة، وإدارة النماذج، ومراقبة تطبيقات LLM في الإنتاج.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MLflow؟
MLflow هي أكبر منصة هندسة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، مع أكثر من 60 مليون عملية تنزيل شهريًا. تغطي دورة حياة التعلم الآلي الكاملة: تسجيل معلمات ومقاييس التجارب، ومقارنة التشغيلات عبر التكوينات، وتسجيل النماذج للنشر، وإدارة تقدمها عبر بيئات الاختبار والإنتاج. مدعومة أصلاً بواسطة PyTorch وTensorFlow وscikit-learn وHugging Face وLangChain وعشرات من أطر عمل التعلم الآلي الأخرى من خلال التسجيل التلقائي (autologging)، وتتطلب الحد الأدنى من التغييرات في التعليمات البرمجية لاعتمادها.
يوسع الإصدار 3 من MLflow ليواكب عصر نماذج اللغات الكبيرة (LLM) من خلال التتبع الموزع القائم على OpenTelemetry للوكلاء ومكالمات LLM، والتقييم المنهجي بأكثر من 50 محكمًا مدمجًا، وسجل للمطالبات مع تتبع كامل للنسب، وبوابة AI (الذكاء الاصطناعي) التي توجه حركة المرور عبر OpenAI وAnthropic ومقدمي الخدمات الآخرين مع تحديد المعدل وضوابط التكلفة. تُبقي الاستضافة الذاتية جميع الآثار والمصنوعات وبيانات تعريف النموذج على البنية التحتية التي تتحكم فيها.
الميزات الأساسية في MLflow
تتبع التجارب
سجل المعلمات والمقاييس والعلامات والمخرجات لكل تشغيل تدريبي. قارن التجارب جنبًا إلى جنب لتحديد أفضل تكوين للنموذج.
سجل النموذج
إدارة نماذج التعلم الآلي مركزيًا عبر بيئات التطوير والإنتاج، مع سجل الإصدارات، وسير عمل الموافقات، وضوابط الوصول على مستوى الفريق.
تتبع LLM والوكيل
التقط آثارًا كاملة تعتمد على OpenTelemetry لكل استدعاء LLM وخطوة وكيل. قم بتصحيح أخطاء زمن الوصول وتكاليف الرمز المميز وجودة الإخراج في بيئة الإنتاج.
تقييم LLM
قم بإجراء تقييمات منهجية باستخدام أكثر من 50 مقياسًا مدمجًا وقضاة LLM. تتبع تدهور الجودة قبل أن تصل إلى مستخدمي الإنتاج.
سجل الموجه
إصدار المطالبات واختبارها ونشرها مع تتبع كامل للنسب. تحسين المطالبات تلقائيًا باستخدام أحدث الخوارزميات لتحسين أداء المهام.
بوابة الذكاء الاصطناعي
توجيه طلبات LLM عبر OpenAI و Anthropic ومقدمي خدمات آخرين من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة متوافقة مع OpenAI مع تحديد المعدل وضوابط التكلفة.
لماذا تشغّل MLflow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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