MLflow هي أكبر منصة هندسة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، مع أكثر من 60 مليون عملية تنزيل شهريًا. تغطي دورة حياة التعلم الآلي الكاملة: تسجيل معلمات ومقاييس التجارب، ومقارنة التشغيلات عبر التكوينات، وتسجيل النماذج للنشر، وإدارة تقدمها عبر بيئات الاختبار والإنتاج. مدعومة أصلاً بواسطة PyTorch وTensorFlow وscikit-learn وHugging Face وLangChain وعشرات من أطر عمل التعلم الآلي الأخرى من خلال التسجيل التلقائي (autologging)، وتتطلب الحد الأدنى من التغييرات في التعليمات البرمجية لاعتمادها.

يوسع الإصدار 3 من MLflow ليواكب عصر نماذج اللغات الكبيرة (LLM) من خلال التتبع الموزع القائم على OpenTelemetry للوكلاء ومكالمات LLM، والتقييم المنهجي بأكثر من 50 محكمًا مدمجًا، وسجل للمطالبات مع تتبع كامل للنسب، وبوابة AI (الذكاء الاصطناعي) التي توجه حركة المرور عبر OpenAI وAnthropic ومقدمي الخدمات الآخرين مع تحديد المعدل وضوابط التكلفة. تُبقي الاستضافة الذاتية جميع الآثار والمصنوعات وبيانات تعريف النموذج على البنية التحتية التي تتحكم فيها.