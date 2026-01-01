نشر Parse Server بنقرة واحدة.
واجهة خلفية مفتوحة المصدر لتطبيقات الجوال والويب مع REST و GraphQL واستعلامات في الوقت الفعلي والمصادقة وإشعارات الدفع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Parse Server؟
Parse Server هو الخلف مفتوح المصدر لمنصة Parse الأصلية، ويوفر خدمة خلفية كاملة (backend-as-a-service) لتطبيقات الويب والجوال. يكشف عن تخزين الكائنات، ومصادقة المستخدمين، وتخزين الملفات، والإشعارات الفورية، والاستعلامات المباشرة (Live Queries) من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، مما يلغي معظم التعليمات البرمجية المتكررة (boilerplate) المطلوبة عادةً لإطلاق تطبيق متصل.
استضافة Parse Server ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لحسابات المستخدمين، وبيانات التطبيق، ومنطق الكود السحابي — بدون رسوم لكل طلب، ولا قيود على المورد (vendor lock-in)، ولا مواعيد نهائية مفاجئة للترحيل. يأتي هذا النشر مع MongoDB ولوحة تحكم Parse الرسمية حتى تتمكن من تصفح الفئات وتشغيل الاستعلامات وإدارة المخطط من اليوم الأول.
الميزات الأساسية في Parse Server
REST و GraphQL APIs
كل فئة تحددها متاحة على الفور عبر نقاط نهاية REST وGraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، بحيث يمكن لعملاء iOS و Android والويب قراءة البيانات وكتابتها دون الحاجة إلى كود خادم مخصص.
مصادقة المستخدم
اسم مستخدم/كلمة مرور مدمجة، والتحقق من البريد الإلكتروني، وتسجيلات الدخول الاجتماعية لفيسبوك، وأبل، وجوجل، وتويتر تتيح لك إطلاق تدفقات حساب آمنة في دقائق.
استعلامات مباشرة
اشترك في التغييرات على أي فئة عبر WebSockets لتشغيل الدردشة في الوقت الفعلي، والأدوات التعاونية، ولوحات المعلومات المباشرة دون الحاجة إلى مكدس نشر/اشتراك منفصل.
وظائف رمز السحابة
تشغيل JavaScript من جانب الخادم عند مشغلات الإدراج والتحديث والحذف، أو كدوال قابلة للاستدعاء لفرض قواعد العمل والاندماج مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التابعة لجهات خارجية.
إشعارات الدفع
إرسال إشعارات دفع مستهدفة إلى عملاء iOS و Android والويب باستخدام نظام إدارة التثبيت والقنوات المدمج.
لوحة تحكم Parse متضمنة
تصفح الفئات، وعدّل الصفوف، وشغّل استعلامات التجميع، وافحص المخطط من خلال لوحة تحكم Parse الرسمية التي تأتي مع الخادم.
لماذا تشغّل Parse Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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