نشر Spliit بنقرة واحدة.
تطبيق مجاني ومفتوح المصدر لتقسيم المصاريف للمجموعات — تتبع التكاليف المشتركة وتسوية الحسابات بدون اشتراكات.
اختر خطة VPS لـ Spliit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Spliit؟
Spliit هو بديل مستضاف ذاتيًا لتطبيق Splitwise يتيح لمجموعات الأصدقاء أو رفقاء السكن أو المسافرين تتبع المصاريف المشتركة وحساب من يدين لمن. أنشئ مجموعة، أضف المصاريف فور حدوثها، وسيقوم Spliit بحساب الأرصدة تلقائيًا — لا يلزم وجود حساب للمشاركين، فقط شارك رابطًا.
استضافة Spliit ذاتيًا تعني أن بياناتك المالية — من أنفق ماذا، ومع من، وعلى ماذا — لا تذهب أبدًا إلى خادم طرف ثالث أو تُستخدم للإعلان. لا توجد مستويات اشتراك، ولا ميزات مميزة محجوبة، ولا مخاوف بشأن قابلية نقل البيانات: مثيلك، بياناتك، تحكمك.
الميزات الأساسية في Spliit
لا حاجة لحساب
شارك رابط مجموعة ويمكن لأي شخص إضافة أو عرض المصاريف فورًا — لا يلزم التسجيل أو التحقق من البريد الإلكتروني للمشاركين.
حساب الرصيد الأوتوماتيكي
Spliit يحسب من يدين لمن بعد كل مصروف، مما يقلل عدد المعاملات اللازمة لتسوية مجموعة.
مسح الإيصالات
التقط صورة لإيصال، ويستخرج Spliit المبلغ تلقائيًا، مما يسرع إدخال المصروفات دون الحاجة إلى الكتابة اليدوية.
تقسيم النفقات غير المتكافئ
قسّم التكاليف بمبالغ دقيقة أو نسب مئوية أو حصص — ليس بالتساوي فقط — للحالات التي يستخدم فيها شخص واحد أكثر من الآخرين.
فئات المصروفات والبحث
صنّف المصاريف حسب الفئة وقم بتصفية السجل للعثور بسرعة على أي معاملة عبر المجموعات المستمرة.
لماذا تشغّل Spliit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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