Spliit هو بديل مستضاف ذاتيًا لتطبيق Splitwise يتيح لمجموعات الأصدقاء أو رفقاء السكن أو المسافرين تتبع المصاريف المشتركة وحساب من يدين لمن. أنشئ مجموعة، أضف المصاريف فور حدوثها، وسيقوم Spliit بحساب الأرصدة تلقائيًا — لا يلزم وجود حساب للمشاركين، فقط شارك رابطًا.

استضافة Spliit ذاتيًا تعني أن بياناتك المالية — من أنفق ماذا، ومع من، وعلى ماذا — لا تذهب أبدًا إلى خادم طرف ثالث أو تُستخدم للإعلان. لا توجد مستويات اشتراك، ولا ميزات مميزة محجوبة، ولا مخاوف بشأن قابلية نقل البيانات: مثيلك، بياناتك، تحكمك.