نشر Workout Cool بنقرة واحدة.
منصة تدريب لياقة بدنية مفتوحة المصدر لبناء خطط التمارين، وتتبع التقدم، وإدارة مكتبة تمارين شخصية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Workout Cool؟
Workout Cool هي منصة تدريب لياقة بدنية ذاتية الاستضافة توفر قاعدة بيانات شاملة للتمارين، ومنشئ خطط تمارين منظمة، وتتبع الجلسات — كل ذلك يعمل على الخادم الخاص بك بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع جهات خارجية. يمكن للمستخدمين تصفح التمارين مع عروض فيديو توضيحية، وبناء برامج تمارين مخصصة منظمة حسب المجموعة العضلية أو هدف التدريب، وتسجيل جلسات التدريب لتتبع الأداء بمرور الوقت.
على عكس تطبيقات اللياقة البدنية المستضافة التي تحجب البيانات التاريخية خلف الاشتراكات، يخزن Workout Cool كل سجل التدريب في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك. تدعم المنصة المصادقة عبر البريد الإلكتروني وكلمة المرور إلى جانب Google OAuth الاختياري، ويمكن ملء مكتبة التمارين المضمنة مسبقًا ببيانات عينة عند التشغيل الأول.
الميزات الأساسية في Workout Cool
مكتبة التمارين
تصفح قاعدة بيانات شاملة للتمارين مع عروض فيديو تعليمية منظمة حسب مجموعات العضلات والمعدات ونوع التدريب.
منشئ خطة التمرين
إنشاء برامج تدريب منظمة ومتعددة الأيام مع اختيارات تمارين مخصصة، ومجموعات، وتكرارات، وفترات راحة لأي هدف لياقة بدنية.
تسجيل الجلسة
سجل كل جلسة تدريب ببيانات الأداء الفعلية حتى تتمكن من تتبع تقدم الوزن والحجم بمرور الوقت.
تتبع التقدم
تصور مكاسب القوة واتساق التدريب باستخدام الرسوم البيانية التي تظهر اتجاهات الأداء عبر الجلسات وبرامج التمرين.
فلترة المجموعات العضلية
قم بتصفية واكتشاف التمارين حسب المجموعة العضلية المستهدفة لبناء برامج متوازنة تغطي كل جزء من الجسم.
لماذا تشغّل Workout Cool على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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