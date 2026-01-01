Workout Cool هي منصة تدريب لياقة بدنية ذاتية الاستضافة توفر قاعدة بيانات شاملة للتمارين، ومنشئ خطط تمارين منظمة، وتتبع الجلسات — كل ذلك يعمل على الخادم الخاص بك بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع جهات خارجية. يمكن للمستخدمين تصفح التمارين مع عروض فيديو توضيحية، وبناء برامج تمارين مخصصة منظمة حسب المجموعة العضلية أو هدف التدريب، وتسجيل جلسات التدريب لتتبع الأداء بمرور الوقت.

على عكس تطبيقات اللياقة البدنية المستضافة التي تحجب البيانات التاريخية خلف الاشتراكات، يخزن Workout Cool كل سجل التدريب في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك. تدعم المنصة المصادقة عبر البريد الإلكتروني وكلمة المرور إلى جانب Google OAuth الاختياري، ويمكن ملء مكتبة التمارين المضمنة مسبقًا ببيانات عينة عند التشغيل الأول.