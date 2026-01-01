نشر AdventureLog بنقرة واحدة.
أداة تتبع السفر والتخطيط للرحلات ذاتية الاستضافة مع خرائط تفاعلية، وخطط الرحلات، وملكية كاملة للبيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AdventureLog؟
AdventureLog هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة السفر لتوثيق المغامرات السابقة وتخطيط الرحلات المستقبلية. تم بناؤها باستخدام SvelteKit و Django مع دعم PostGIS، وتجمع بين خريطة عالم تفاعلية لتصور الوجهات مع أدوات تخطيط رحلات مفصلة تغطي مسارات الرحلات متعددة الأيام، والرحلات الجوية، والإقامات، وقوائم التحقق من الأنشطة.
على عكس تطبيقات السفر التجارية التي تخزن رحلاتك على خوادم طرف ثالث، فإن AdventureLog مستضافة ذاتيًا بالكامل—تبقى صورك وسجل مواقعك وملاحظات سفرك الشخصية على بنية تحتية تتحكم فيها. تتيح الميزات التعاونية للعائلات ومجموعات السفر مشاركة الخطط وتوثيق الذكريات معًا، بينما تتتبع التحليلات البلدان التي تمت زيارتها وإحصائيات الاستكشاف الإقليمي بمرور الوقت.
الميزات الأساسية في AdventureLog
خريطة العالم التفاعلية
تصور كل وجهة زرتها على خريطة العالم، مما يمنحك صورة فورية ومرضية عن مدى المسافة التي قطعتها رحلاتك.
تخطيط رحلة متعددة الأيام
قم بإنشاء مسارات رحلة كاملة تتضمن الرحلات الجوية والإقامات والأنشطة منظمة يومًا بيوم، بحيث تكون خطة سفرك في مكان واحد بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر جداول البيانات والملاحظات.
تسجيل مغامرات ثري
وثّق كل وجهة بالتواريخ والأوصاف والتقييمات الشخصية وتحميلات الصور، لإنشاء سجل سفر مفصل ينمو مع كل رحلة.
تحليلات السفر
تتبع الإحصائيات مثل البلدان التي تمت زيارتها، والمناطق التي تم استكشافها، والمسافة الإجمالية المقطوعة، محولًا سجل رحلاتك إلى إنجازات شخصية ذات معنى.
رحلات تعاونية
شارك المغامرات وخطط للرحلات بشكل مشترك مع العائلة أو رفقاء السفر، مع إبقاء الجميع متوافقين بشأن مسارات الرحلة والذكريات دون الاعتماد على أدوات تخطيط المجموعات الخارجية.
لماذا تشغّل AdventureLog على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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