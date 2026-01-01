Bar Assistant هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لعشاق الكوكتيل والسقاة المنزليين الذين يرغبون في إدارة رف مكوناتهم واكتشاف الوصفات بناءً على ما لديهم بالفعل. إنه يتجاوز كتاب الوصفات البسيط من خلال مراعاة بدائل المكونات والمكونات الاختيارية وعلاقات المكونات الأب-الابن بذكاء — مما يزيد من عدد الكوكتيلات التي يمكنك صنعها من مخزونك الحالي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر.

يجمع هذا القالب واجهة الويب Salt Rim، وخادم Bar Assistant API، وMeilisearch للبحث الفوري بالنص الكامل عبر مجموعة وصفاتك، وRedis للتخزين المؤقت. الاستضافة الذاتية تعني أن ملاحظاتك الشخصية للوصفات، وإبداعات الكوكتيل المخصصة، ومخزون المكونات تبقى على خادمك الخاص بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق تابع لجهة خارجية.