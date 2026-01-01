خصم يصل إلى 68% على Bar Assistant

نشر Bar Assistant بنقرة واحدة.

مدير وصفات كوكتيل ذاتي الاستضافة يتتبع مخزون البار الخاص بك ويخبرك بالضبط أي المشروبات يمكنك تحضيرها الآن.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Bar Assistant بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bar Assistant؟

Bar Assistant هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لعشاق الكوكتيل والسقاة المنزليين الذين يرغبون في إدارة رف مكوناتهم واكتشاف الوصفات بناءً على ما لديهم بالفعل. إنه يتجاوز كتاب الوصفات البسيط من خلال مراعاة بدائل المكونات والمكونات الاختيارية وعلاقات المكونات الأب-الابن بذكاء — مما يزيد من عدد الكوكتيلات التي يمكنك صنعها من مخزونك الحالي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر.

يجمع هذا القالب واجهة الويب Salt Rim، وخادم Bar Assistant API، وMeilisearch للبحث الفوري بالنص الكامل عبر مجموعة وصفاتك، وRedis للتخزين المؤقت. الاستضافة الذاتية تعني أن ملاحظاتك الشخصية للوصفات، وإبداعات الكوكتيل المخصصة، ومخزون المكونات تبقى على خادمك الخاص بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق تابع لجهة خارجية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Bar Assistant

مطابقة مكونات الرف

أخبر مساعد البار بما لديك في خزانتك، وسيعرض لك على الفور الكوكتيلات التي يمكنك صنعها، بما في ذلك المطابقات الذكية باستخدام بدائل المكونات.

بحث سريع في النص الكامل

يدعم Meilisearch البحث الفوري عبر الوصفات، مع التصفية حسب طريقة التحضير، ونسبة الكحول، ونوع الكأس، والعلامات، والمزيد لتجد المشروب المناسب على الفور.

استيراد وصفة

احصل على الوصفات مباشرة من مواقع الكوكتيل أو أنشئ وصفاتك الخاصة، ثم قم بتنظيمها في مجموعات ذات طابع خاص لمناسبات أو مواسم مختلفة.

أذونات متعددة المستخدمين

تتيح لك أدوار المسؤول والمشرف والعام والضيف إدارة بار مشترك للأصدقاء أو فريق دون منح الجميع نفس مستوى الوصول.

صيغ تصدير مرنة

تصدير الوصفات بتنسيق JSON، YAML، XML، Markdown، أو صفحات جاهزة للطباعة حتى لا تكون مجموعتك محصورة أبدًا في تنسيق أو منصة واحدة.

لماذا تشغّل Bar Assistant على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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