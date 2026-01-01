نشر Bar Assistant بنقرة واحدة.
مدير وصفات كوكتيل ذاتي الاستضافة يتتبع مخزون البار الخاص بك ويخبرك بالضبط أي المشروبات يمكنك تحضيرها الآن.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bar Assistant؟
Bar Assistant هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لعشاق الكوكتيل والسقاة المنزليين الذين يرغبون في إدارة رف مكوناتهم واكتشاف الوصفات بناءً على ما لديهم بالفعل. إنه يتجاوز كتاب الوصفات البسيط من خلال مراعاة بدائل المكونات والمكونات الاختيارية وعلاقات المكونات الأب-الابن بذكاء — مما يزيد من عدد الكوكتيلات التي يمكنك صنعها من مخزونك الحالي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر.
يجمع هذا القالب واجهة الويب Salt Rim، وخادم Bar Assistant API، وMeilisearch للبحث الفوري بالنص الكامل عبر مجموعة وصفاتك، وRedis للتخزين المؤقت. الاستضافة الذاتية تعني أن ملاحظاتك الشخصية للوصفات، وإبداعات الكوكتيل المخصصة، ومخزون المكونات تبقى على خادمك الخاص بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق تابع لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في Bar Assistant
مطابقة مكونات الرف
أخبر مساعد البار بما لديك في خزانتك، وسيعرض لك على الفور الكوكتيلات التي يمكنك صنعها، بما في ذلك المطابقات الذكية باستخدام بدائل المكونات.
بحث سريع في النص الكامل
يدعم Meilisearch البحث الفوري عبر الوصفات، مع التصفية حسب طريقة التحضير، ونسبة الكحول، ونوع الكأس، والعلامات، والمزيد لتجد المشروب المناسب على الفور.
استيراد وصفة
احصل على الوصفات مباشرة من مواقع الكوكتيل أو أنشئ وصفاتك الخاصة، ثم قم بتنظيمها في مجموعات ذات طابع خاص لمناسبات أو مواسم مختلفة.
أذونات متعددة المستخدمين
تتيح لك أدوار المسؤول والمشرف والعام والضيف إدارة بار مشترك للأصدقاء أو فريق دون منح الجميع نفس مستوى الوصول.
صيغ تصدير مرنة
تصدير الوصفات بتنسيق JSON، YAML، XML، Markdown، أو صفحات جاهزة للطباعة حتى لا تكون مجموعتك محصورة أبدًا في تنسيق أو منصة واحدة.
لماذا تشغّل Bar Assistant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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