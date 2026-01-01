AirTrail هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لتتبع الرحلات الشخصية يتيح لك تسجيل كل رحلة، وتصور مساراتك على خريطة عالمية تفاعلية، واستكشاف الإحصائيات حول سجل سفرك. وهو يدعم استيراد بيانات الرحلات الجوية من خدمات شائعة مثل MyFlightRadar24 و Flighty و App in the Air و TripIt و JetLog، مما يسهل بناء سجل كامل من اليوم الأول. يتيح دعم المستخدمين المتعددين لكل فرد من أفراد الأسرة الاحتفاظ بسجل رحلات خاص ومنفصل على نفس المثيل.

استضافة AirTrail ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على خصوصية سجل سفرك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك وبدون احتفاظ أي خدمة طرف ثالث ببياناتك. يتلقى المستخدم الأول الذي يسجل تلقائيًا وصولاً بمستوى المالك.