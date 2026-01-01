نشر AirTrail بتثبيت بنقرة واحدة.
سجل طيران شخصي مفتوح المصدر لتسجيل رحلاتك الجوية وتصورها وتحليلها على خريطة عالمية تفاعلية.
اختر خطة VPS لـ AirTrail
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AirTrail؟
AirTrail هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لتتبع الرحلات الشخصية يتيح لك تسجيل كل رحلة، وتصور مساراتك على خريطة عالمية تفاعلية، واستكشاف الإحصائيات حول سجل سفرك. وهو يدعم استيراد بيانات الرحلات الجوية من خدمات شائعة مثل MyFlightRadar24 و Flighty و App in the Air و TripIt و JetLog، مما يسهل بناء سجل كامل من اليوم الأول. يتيح دعم المستخدمين المتعددين لكل فرد من أفراد الأسرة الاحتفاظ بسجل رحلات خاص ومنفصل على نفس المثيل.
استضافة AirTrail ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على خصوصية سجل سفرك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك وبدون احتفاظ أي خدمة طرف ثالث ببياناتك. يتلقى المستخدم الأول الذي يسجل تلقائيًا وصولاً بمستوى المالك.
الميزات الأساسية في AirTrail
خريطة العالم التفاعلية
شاهد كل رحلة مرسومة على خريطة العالم مع خطوط مسار تربط كل نقطة انطلاق ووجهة قمت بزيارتها.
استيراد سجل الرحلات
استورد السجلات الموجودة من MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog, و byAir لملء سجلك على الفور.
إحصائيات السفر
استكشف الإجماليات والتفصيلات عبر المسافة المقطوعة، والبلدان التي تمت زيارتها، والمطارات المستخدمة، وشركات الطيران، والوقت المستغرق في الجو.
دعم متعدد المستخدمين
شارك نسخة واحدة من AirTrail مع العائلة أو رفقاء السفر — يحتفظ كل مستخدم بسجل طيرانه الخاص وإحصائياته.
مشاركة الرحلات العامة
أنشئ رابطًا قابلاً للمشاركة ليتمكن الآخرون من تصفح خريطة رحلاتك التفاعلية دون الحاجة إلى حساب.
لماذا تشغّل AirTrail على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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